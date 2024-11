Jessica Nigri e il cosplay di Xilonen da Genshin Impact sono un'accoppiata perfetta

Xilonen è il nuovo cosplay di Jessica Nigri ispirato a Genshin Impact: la modella americana ha pensato bene di interpretare la potente guerriera di tipo Geo, che ha fatto il proprio debutto nell'action RPG di miHoYo solo poche settimane fa.

Una dei Figli degli Echi, Xilonen è un personaggio piuttosto particolare, di quelli dotati di abilità innate, e lo dimostra il suo passatempo preferito: sonnecchiare al sole. Quando però si tratta di affrontare dei nemici, la combattente riesce a esprimere un potenziale devastante.

Il cosplay realizzato da Jessica si prende naturalmente qualche libertà in alcuni scatti, ma il costume è estremamente fedele a quello che si vede in Genshin Impact, così come gli accessori e l'acconciatura.