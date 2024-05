Genshin Impact, il cosplay di Lynette da Shirogane è quasi magia

Shirogane ha realizzato uno splendido cosplay dedicato a Lynette, il personaggio con poteri di tipo Anemo di Genshin Impact, introdotto da miHoYo con il recente aggiornamento alla versione 4.0.

Se avete letto la nostra guida alla build migliore per Lynette, saprete quanto sia efficace e versatile questa combattente armata di spada, capace di sferrare potenti attacchi caricati e sfruttare devastanti abilità elementali per sconfiggere i suoi nemici.

Enigmatica e astuta, Lynette ha un aspetto misterioso e Shirogane ne ha riprodotto i tratti in maniera eccellente, come da tradizione per la modella russa: costume, parrucca e makeup sono tutti assolutamente perfetti.