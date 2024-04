Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun di narga_lifestream è una gioia per gli occhi

In attesa di scoprire le novità in arrivo con il prossimo aggionamento di Genshin Impact, narga_lifestream ci propone un ottimo cosplay di Raiden Shogun / Raiden Ei.

Raiden Shogun è l'Archon di elemento Electro che veglia sulla penisola Inazuma, una nazione evidentemente ispirata al Giappone. È conosciuta anche come la "dea dell'Eternità", in quanto il suo piano divino è quello di avvolgere la nazione in una sorta di eternità immutabile, creando un'utopia, cambiando idea solo dopo aver incrociato le lame con il Viaggiatore. Chiaramente è uno dei tantissimi personaggi giocabili all'interno di Genhin Impact e in tal senso è anche uno dei più gettonati dai giocatori.