Mercato fisico: in USA ormai rappresenta meno del 5% della spesa complessiva in videogiochi

Per confronto, Piscatella ha citato come nel 2019 il mercato fisico rappresentasse il 10% della spesa complessiva. Insomma, l'erosione a favore del digitale è proseguita inesorabile, rendendo l'acquisto di copie fisiche ancora più marginale rispetto al passato.

L'analista di Circan Matt Piscatella ha riportato un dato davvero interessante sul mercato videoludico USA nel 2023: il mercato fisico ha rappresentato meno del 5% della spesa in videogiochi. Il dato fa riferimento alla somma di tutte le piattaforme: console, portatili, PC, cloud, VR non console, abbonamenti e mobile.

Verso l'azzeramento?

Il post di Piscatella

Il fatto che i videogiochi nei negozi non vendessero più molto è un fatto assodato da tempo, tanto che un produttore hardware, nonché editore, come Xbox ha praticamente dismesso la sua divisione dedicata a questo settore. Il dato fornito da Piscatella non arriva poi così inatteso e immaginiamo che nei prossimi anni non andrà migliorando. Diciamo che è un segno inesorabile dei tempi.