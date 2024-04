Netflix: alcuni giochi accessibili via browser o smart TV anche per utenti non registrati alla beta

Alcuni dei giochi compresi nell'abbonamento a Netflix sono giocabili tramite browser, via netflix.com, o smart TV anche da utenti che non hanno partecipato alla beta lanciata nel 2023 riguardante la possibilità di giocare in cloud a dei titoli selezionati su schermi diversi da quelli tradizionali. L'ampliamento dovrebbe essere ancora in fase sperimentale, considerando che non tutti gli utenti hanno avuto accesso alla novità, anche se le testimonianze in merito si stanno moltiplicando.

Netflix non ha annunciato novità con comunicati stampa o altro, limitandosi a riportare sul suo sito quali sono i giochi "disponibili su TV e su netflix.com", giocabili via cloud: