TIC: Terni Influencer & Creator Festival 2024, tutti i dettagli sulla nuova edizione

Il Terni Influencer & Creator Festival 2024 si svolgerà dal 12 al 14 aprile nel centro storico di Terni, e in occasione della nuova edizione si alterneranno nelle varie location dell'evento ben 130 ospiti.

Frutto della rinnovata fiducia della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ha reso possibile organizzare il festival e garantire l'accesso gratuito al pubblico, il TIC Festival sarà una tre giorni fatta di cultura, riflessioni e idee.

Concetti che verranno veicolati dai creator / influencer che hanno messo la propria capacità comunicativa al servizio di cause importanti come l'inclusività e la sostenibilità, l'empowering femminile, la lotta contro ogni forma di odio, violenza e discriminazione.

Fra le novità dell'edizione 2024 spicca la presenza di un palco in piazza Europa per concerti e dibattiti, collocato nell'ambito di un villaggio street food and beverage nato dalla collaborazione con Vitamina C e Birra Warsteiner.