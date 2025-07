La serie TV di Assassin's Creed ha finalmente il via libera da Netflix, annunciati gli showrunner

La serie TV di Assassin's Creed procede, con Netflix che sembra finalmente aver dato il definitivo via libera alla produzione, dopo l'annuncio iniziale giunto ormai alcuni anni fa e il totale silenzio radio succeduto in seguito, ora abbiamo i nomi dei nuovi showrunner.

In base a quanto riportato da The Hollywood Reporter, i nuovi responsabili della produzione sono Robert Patino e David Wiener, che saranno creatori, showrunner e produttori esecutivi della serie TV di Assassin's Creed, andando dunque a sostituire Jeb Stuart, che era stato scelto inizialmente ma aveva lasciato il progetto nel 2023 a causa di "differenze di visione".

Si tratta di due veterani dell'industria: Patino ha prodotto in precedenza Westworld e Son of Anarchy, mentre Wiener è stato responsabile della serie TV di Halo e The Killing.