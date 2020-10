Assassin's Creed: Netflix ha annunciato la serie TV

Netflix ha annunciato una serie TV tratta dalla saga videoludica Assassin's Creed di Ubisoft. Si tratta dell'ennesimo di diversi progetti che legano il publisher francese al colosso dello streaming USA. In programma ci sono anche delle serie animate, di cui però non si sa davvero nulla.

I produttori esecutivi della serie di Assassin's Creed saranno Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft, che sono ancora alla ricerca di qualcuno che la diriga. Siamo quindi alle battute iniziali del progetto che ancora è tutt'altro che definito. Impossibile quindi dire se sarà tratta da uno o più degli episodi videoludici o se racconterà una storia originale. Speriamo soltanto che il livello sia superiore a quello del film, che non ha lasciato buoni ricordi di sé.

Negli ultimi tempi, Ubisoft si sta dimostrando particolarmente attiva nel trasportare le sue proprietà intellettuali in serie o film. I progetti attualmente in corso sono diversi: Tom Clancy's The Division (Netflix), Rabbids (Lionsgate), Just Dance (Screen Gems), Beyond Good & Evil (Netflix), Werewolves Within da indipendente, Mythic Quest: Raven's Banquet (Apple TV+) e Rabbids Invasion, quest'ultimo arrivato ormai alla quarta stagione e visibile su Netflix.

Per saperne di più non ci resta che aspettare. Per ammazzare il tempo, e non solo, possiamo giocare ad Assassin's Creed Valhalla che sarà presto disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e Series S e Stadia.