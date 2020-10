Genshin Impact, Fischl in un nuovo cosplay molto affascinante

Genshin Impact continua ad essere il gioco del momento, e molti dei suoi personaggi iniziano già a diventare famosi (e anche più che famosi) nel mondo di internet. Fischl è uno di questi: come stupirsi, dunque, dell'arrivo anche dei cosplay a tema?



Ora: la cosplayer ezcosplay, della quale vi parlammo anche in passato, ha dedicato il suo ultimo costume proprio a Fischl di Genshin Impact. Il risultato è davvero affascinante, come potrete del resto vedere da voi: la ragazza ha impersonato Fischl in modo incredibile, con le stesse pose del videogioco, e realizzando da sé vestiti ed accessori.



Ecco qui di seguito l'immagine del cosplay di Fischl, vi piace? Fatecelo sapere con bel commento. Ricordiamo infine che sulle nostre pagine troverete già anche altri costumi del titolo: per esempio Diluc, oppure la strega Lisa, e ancora Paimon.