Un personaggio di Genshin Impact può arrivare a costare quanto Nintendo Switch 2

Prezzi pazzi

Oltre a pagare 20 milioni di dollari di multa, HoYoverse ha dovuto anche aggiornare le informazioni dei prezzi per i giocatori e le probabilità di ottenere un personaggio.

Ha introdotto anche un nuovo sistema di verifica dell'età per i giocatori statunitensi, che sarà attivo dal 20 maggio e che richiederà di verificare i propri dati entro il 18 luglio 2025, pena l'eliminazione dell'account.

Comunque, la parte più rilevante è stata quella relativa all'esposizione dei costi. Il banner dei personaggi a tempo limitato, dove i giocatori possono spendere una valuta speciale chiamata Fate per pacchetti da 1 o 10 loot box nella speranza di ottenere il personaggio principale (attualmente Escoffier), ha una nuova descrizione che indica che la "probabilità consolidata", nel caso dell'1,103%. Il costo per ottenere un personaggio esclusivo dell'evento a 5 stelle può variare da 1,98 dollari a 475,20 dollari.

Anche il banner delle armi è stato aggiornato e ora avverte che le probabilità di ottenere un oggetto a 5 stelle sono dell'1,48%, per un costo complessivo che può oscillare tra gli 1,98 e i 422,40 dollari.

Naturalmente il prezzo finale può variare, a seconda di quanto si spende nel negozio per acquistare la valuta di gioco, comunque sia si tratta di prezzi davvero elevati, soprattutto se consideriamo che sono legati a sistemi come le loot box che colpiscono in particolare i giocatori problematici. Non stupisce che gli editori li tengano nascosti.

"Il processo di acquisto di Genshin Impact oscura la realtà che i consumatori devono comunemente spendere ingenti somme di denaro reale per ottenere 'premi a cinque stelle', e che alcuni bambini hanno speso centinaia o addirittura migliaia di dollari per vincerli," afferma la FTC nel suo rapporto. "La denuncia sostiene che il sistema è complesso e confusionario, in particolare per bambini e adolescenti.

I giocatori devono scambiare dollari reali con pacchetti di valuta virtuale che poi devono essere nuovamente scambiati più volte per aprire le loot box, con tassi di cambio in denominazioni insolite. Questo sistema complicato, secondo la denuncia, inganna i consumatori sulla quantità di denaro che i spendono continuamente per le loot box e sulla quantità di denaro che i giocatori probabilmente dovrebbero spendere per ottenere determinati premi."