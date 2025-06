Genshin Impact svela la versione 5.7: data di uscita, le novità e 300 Primogemme gratis con i nuovi codici

Potrete riscattare i codici promozionali di Genshin Impact direttamente nel gioco, entrando nelle Impostazioni dal menu di Paimon. Da qui selezionate la voce "Account" e successivamente "Riscatta un codice". In alternativa potrete riscattare i codici dal sito ufficiale di Genshin Impact, tramite questo indirizzo . Una volta completato il procedimento riceverete le ricompense tramite la casella di posta interna di Genshin Impact. Ma fate in fretta: i codici saranno validi solo per pochi giorni.

Le novità in arrivo

L'aggiornamento introduce delle nuove missioni principali dell'Archon che continueranno a svelare la storia dei due gemelli protagonisti di Genshin Impact. In questo capitolo, l'Ordine dell'Abisso inizia a mobilitarsi a Natlan come parte del piano del gemello, mentre Dainsleif si unisce al Viaggiotore in prima linea, in una storia che svelerà verità sepolte.

La versione 5.7 segna vede il debutto di Skirk come personaggio giocabile, dopo essere stato presentato lo scorso anno. Si tratta di un'unità 5 stelle abbastanza peculiare, dato che può combinare sia il potere dell'Abisso che quello dell'elemento Cryo, e alternare due stili di combattimento tra attacchi normali potenziati che infliggono danni costanti ed esplosizioni che causano potenti danni gelo ad area. Entrabi gli stili consumano "Astuzia del serpente", una risorsa speciale generata dalle sue abilità e dai suoi talenti, anziché energia elementale.

L'altra new entry è Dahlia, un personaggio Hydro 4 stelle che supporta la squadra con uno scudo fornito dal suo Tripudio Elementale e rinnovabile tramite attacchi normali e reazioni di Congelamento. Inoltre, può incrementare la velocità d'attaccoe far rimbalzare in aria gli alleati.

Nella fase 1 della versione 5.7 sarà disponibile il banner con Skirk e la rerun di Shenhe. In entrambi, Dahlia sarà uno dei personaggi 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Nella seconda fase sarà il turno delle rerun di Mavuika e di Emilie.

Non mancheranno anche una serie di eventi a tempo limitato. In particolare, a Sumeru sarà possibile partecipare a un gioco di avventura simulata organizzato dall'Akademiya. Tra le ricompense in palio c'è anche il personaggio 4 stelle Sethos, Primogemme e molto altro ancora.

Inoltre, sarà disponibile la nuova modalità di combattimento permanente "Battaglia nel regno oscuro", con 3 boss a rotazione a ogni aggiornamento e 6 livelli di difficoltà crescente. La nuova attività permette di ottenere la "Polvere dell'Illuminazione", che permette di ristribuire i potenziamenti delle statistiche secondarie dei manufatti.