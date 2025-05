Zenless Zone Zero arriva la versione Xbox e l'update 2.0: data di uscita, le novità e i regali del 1° anniversario

Il team di Hoyoverse oggi ha svelato le novità in arrivo con Zenless Zone Zero con la versione 2.0, che verrà introdotta con un enorme aggiornamento con nuove aree da esplorare, personaggi giocabili, missioni e tanti regali per festeggiare il primo anniversario del gioco Non solo, l'update verrà pubblicato in concomitanza con il lancio della versione Xbox Series X|S. La data di uscita di Zenless Zone Zero sulle console verdecrociate e della versione 2.0 "Where Clouds Embrace the Dawn" è fissato al 6 giugno. Tra una novità e l'altra è stato svelato anche un codice promozionale che offre a tutti 300 Polychrome e varie risorse utili. Potrete riscattarlo inserendo "ZZZANNIVERSARY" sul sito ufficiale di Zenless Zone Zero a questo indirizzo oppure dalla sezione "Redemption Code" del menu di gioco. Una volta fatto riceverete 300 Polychromes, 50.000 Dennies, 2 Senior Investigator Logs e 3 W-Engine Energy Module.

Nuova aree esplorabili, personaggi ed eventi La versione 2.0 di Zenless Zone Zero porta i protagonisti nell'inedita location della Waifei Penisula, un quartiere vibrante ai margini di New Eridu, che farà da sfondo a un nuovo arco narrativo dove scopriremo nuovi segreti legati a Phateon e faremo la conoscenza di nuovi personaggi. Di conseguenza ci saranno anche nuove aree da visitare, sfide, nemici, boss e molto altro ancora. Inoltre, verrà aggiornata ed espansa l'attività Hollow Zero con l'update Phantom Paths, con nuovi nemici, potenziamenti e ricompense da sbloccare. Zenless Zone Zero si presenta su Xbox Series X|S con un trailer entusiasmante Verranno introdotti tre nuovi personaggi giocabili. Yixuan è un'unità di rango S e la prima della nuova classe Rupture, ovvero agenti che possiedono delle elevate statistiche offensive e capacità di sopravvivenza e specializzati in attacchi che ignorano la difesa nemica, legati alla nuova statistica "Sheer Force" esclusiva per questa tipologia di personaggi. Oltre a lei, faranno il suo debutto Ju Fufu, un'agente 5 stelle di elemento Fire e classe Stun, e Pan Yinhu, un personaggio 4 stelle classe Defense e di elemento Physical. Durante la fase 1 della versione 2.0 sarà disponibile il nuovo banner con Yixuan e il ritorno di quello di Astra, con Yao Pan Yinhu che sarà uno dei personaggi 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Nella seconda fase sarà il turno di Ju Fufu e della rerun di Caesar. Rimanendo in tema di nuovi e vecchi personaggi, Ellen Joe otterrà un potenziamento del suo kit di combattimento, che tutti i giocatori potranno sbloccare gratuitamente all'uscita dell'aggiornamento. Questo è il primo di una serie di buff pensati per i personaggi della versione 1.0 che verranno introdotti in futuro. Sono stati presentati anche una serie di eventi a tempo limitato. In "As Time Passes: A decade of Suibian Temple" dovremo aiutare a restaurare e migliorare il tempio Suibian gestendo dei Bangboo per ottenere varie ricompense, tra cui Polychrome. In "Gravital Attraction" potremo guardare dei film nel cinema Gravity a Lumina Square assieme a vari personaggi e ottenere vari premi, tra cui un W-Engine esclusivo di rango A. Si prosegue con "Soul of Steel: Golden Bond", dove affronteremo dei boss a bordo di un mech, e "Holographic Onslaught Arena", con sfide di combattimento con regole speciali.