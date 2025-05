I modelli 3D gratuiti di Zenless Zone Zero sono stati subito usati per un gioco spazzatura a sfondo erotico

Non c'era da dubitarne: non appena miHoYo ha reso disponibili i modelli 3D gratuiti di Zenless Zone Zero , qualcuno li ha presi e li ha infilati in un gioco spazzatura a sfondo erotico per PlayStation 4, attualmente rimosso dal PlayStation Store. Si tratta(va) di Hentai Super Market Simulator di Voumik Nihar, che evidentemente ha provato a capitalizzare sul regalo. Nonostante siano disponibili in forma gratuita, l'utilizzo dei modelli 3D di Zenless Zone Zero a scopo commerciale costituisce una violazione diretta dei termini di utilizzo stabiliti da miHoYo.

Limiti di utilizzo

Per essere chiari, miHoYo permette l'utilizzo di alcuni asset 3D dei suoi giochi più popolari, presi da Genshin Impact, Zenless Zone Zero e Honkai: Star Rail, in opere senza scopo di lucro, ma vieta che finiscano in giochi commerciali, come nel caso di Hentai Super Market Simulator.

Un momento di Hentai Super Market Simulator

Un altro momento di Hentai Super Market Simulator

In Hentai Supermarket Simulator il giocatore doveva gestire un negozio hentai, vendendo e acquistando prodotti per adulti. Tra i clienti abituali ha fatto la sua comparsa Belle, uno dei personaggi di Zenless Zone Zero. Non è stata usata per dei contenuti espliciti, va detto, ma il modello era stato lasciato intoccato e ben riconoscibile.

Va detto che Hentai Super Market Simulator non ruba risorse solo dal titolo di miHoYo, ma anche da altre proprietà intellettuali. Del resto Voumik Nihar è noto come autore di giochi shovelware pieni di risorse dalla dubbia provenienza come R.E.P.A. Operation e Gun Shop Simulator. Hentai Super Market Simulator non è il primo gioco che gli viene rimosso dal PlayStation Store.