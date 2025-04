Zenless Zone Zero si presenta su Xbox Series X|S con un trailer entusiasmante, che sintetizza in meno di un minuto e mezzo i motivi per cui l'action RPG sviluppato da miHoYo ha riscosso finora un grande successo su PC, PlayStation e mobile.

Come abbiamo riportato, il debutto del gioco sulla console Microsoft avverrà nel mese di giugno, contestualmente al lancio della versione 2.0, offrendo dunque agli utenti Xbox un'esperienza rifinita, aggiornata e arricchita dai contenuti di quella che si pone a tutti gli effetti come una seconda stagione di Zenless Zone Zero.

Troveremo dunque un gameplay ribilanciato sulla base del feedback della community, ricompense inedite, personaggi extra, nuove ambientazioni ed eventi che andranno a rimpolpare la campagna narrativa di un free-to-play che ha sorpreso fin da subito per le sue grandi qualità tecniche e artistiche.

Sotto la guida di due scaltri Proxy, nel gioco ci troveremo a controllare un manipolo di agenti specializzati nell'affrontare le insidie presenti all'interno delle distorsioni, con l'obiettivo di recuperare il prezioso Ether: l'energia che alimenta le ultime roccaforti della razza umana.