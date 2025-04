Jay e Silent Bob sono nella Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6

Ci sono anche Jay e Silent Bob nella Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops 6! I due iconici personaggi di Clerks, interpretati da Jason Mewes e Kevin Smith, hanno fatto il proprio debutto nello sparatutto prodotto da Activision.

Si tratta probabilmente di una delle collaborazioni più peculiari e inaspettate per Call of Duty, che finora ha attinto a piene mani dall'immaginario cinematografico per le sue skin, focalizzandosi però principalmente sui film d'azione degli anni '80 e '90 piuttosto che sulle commedie.

Così i due compari della fumetteria Brodie's sono diventati operatori giocabili in uno scenario che, fino a ieri, li avrebbe accolti solo come ostaggi improbabili o comparsate da easter egg. E invece no: Activision, forte di una politica crossmediale sempre più aggressiva e imprevedibile, li ha piazzati al centro della scena.

La presenza di Jay e Silent Bob non si pone solo alla stregua di una semplice gag, vista la cura che gli sviluppatori hanno riposto nella realizzazione dei due personaggi, che riprendono appunto i tratti di Jason Mewes e Kevin Smith, con tanto di animazioni personalizzate e finisher inedite.