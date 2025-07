Call of Duty: Black Ops 6 presenta la Stagione 5 con due trailer spettacolari

Activision ha pubblicato due spettacolari trailer per presentare i contenuti della Stagione 5 di Call of Duty: Black Ops 6, che farà il proprio debutto il prossimo 7 agosto vedrà l'epica conclusione della battaglia contro Pantheon.

Nella campagna della modalità Zombie, il team Black Ops è tornato sotto il controllo della CIA e può dunque avere accesso a tecnologie e armi all'avanguardia. La missione è chiara: eliminare ogni cellula residua di Pantheon in un'operazione globale che chiuderà definitivamente questo capitolo narrativo.

La sfida culminerà in un attacco alle Janus Towers, dove avverrà lo scontro finale tra Richtofen e S.A.M., due figure centrali dell'universo Zombie di Call of Duty, e il trailer che potete vedere qui sotto ci introduce in maniera molto efficace a questo inquietante scenario.

L'esperienza Zombie verrà ulteriormente arricchita con l'introduzione del Gorgofex, una nuova Arma Miracolosa bio-meccanica capace di combinare elementi miceliali e insettoidi per effetti devastanti e antigravità.

Torneranno inoltre le Arene Grief e farà il suo debutto il Directed Mode, un'esperienza focalizzata sugli obiettivi. Infine, il caos verrà assicurato grazie a Team Cranked, che collegherà i compagni di squadra tramite un timer condiviso.