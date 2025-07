Il figlio del Capitano Alex Mason , a capo di una nuova unità Black Ops, dovrà contrastare con la sua squadra un nemico sfuggente e implacabile, che punta a usare la paura come arma definitiva. Saremo in grado di fermarlo?

David Mason, interpretato da Milo Ventimiglia , ci accompagnerà in una storia basata sull'inquietudine di uno scenario estremamente delicato, in cui l'informazione può essere manipolata e nuovi, sanguinosi conflitti rischiano di scoppiare da un momento all'altro.

Si rinnova dunque la partnership fra Activision e l'ONL, in questo caso con il reveal di un capitolo che promette di spingere la formula della celebre serie sparatutto verso una nuova direzione narrativa , partendo da un'ambientazione che si colloca esattamente dieci anni nel futuro, nel 2035.

Geoff Keighley ha annunciato ufficialmente che Call of Duty: Black Ops 7 verrà presentato all'Opening Night Live della Gamescom : l'evento verrà trasmesso il 19 agosto a partire dalle 20.00, ora italiana.

Futuro oscuro

Annunciato il mese scorso, Call of Duty Black Ops 7 potrà dunque approfittare dell'importante palcoscenico dell'Opening Night Live per una presentazione dettagliata, in cui scopriremo tutto quello che c'è da sapere sul gioco, le sue meccaniche e le sue modalità.

Come scritto in apertura, l'appuntamento è dunque fissato al 19 agosto, a partire dalle 20.00 ora italiana, e potrete naturalmente seguire l'evento in diretta qui su Multiplayer.it, con il commento della redazione.