Call of Duty: Black Ops 7 è stato classificato dall'ESRB e ci sono alcuni dettagli sui contenuti

Non c'è quasi bisogno di dirlo (non fosse che è lo scopo di questa notizia) ma ovviamente lo sparatutto ha una classificazione "M for Mature" che si tradurrà nel nostro PEGI 18.

L'ESRB , ovvero l'ente di classificazione per i videogiochi del Nord America (quasi identico al nostro PEGI, per quanto riguarda la funzione) ha classificato il nuovo capitolo di CoD di Activision. Parliamo ovviamente di Call of Duty: Black Ops 7 .

Cosa svela l'ESRB su Call of Duty: Black Ops 7

Ovviamente non c'è alcuna sorpresa in tutto questo, ma va detto che in passato Call of Duty - precisamente col capitolo del 2006 CoD 3 - non ha ricevuto una M, quindi chissà, magari prima o poi potremo riportarvi qualcosa di particolare a questo riguardo.

Ciò detto, ovviamente la classificazione non è l'unico elemento presente nella pagina dell'ESRB, in quanto è presente una descrizione dei contenuti che possiamo aspettarci. Non vi sorprenderà leggere che dovremo uccidere dei nemici con varie armi (sempre quasi lo scopo del gioco!) ed eseguire eliminazioni speciali; ci saranno anche decapitazioni e smembramenti.

Più interessante è un piccolo commento alla componente narrativa di Call of Duty: Black Ops 7: viene spiegato che la campagna vedrà i giocatori "tentare di prevenire la salita al potere di un titano tecnologico"; viene inoltre aggiunto che alcuni nemici saranno "robot e creature", sebbene non venga precisato quali creature.

Troveremo anche riferimenti alla droga, con il giocatore che può aspirare marijuana tramite degli oggetti simili a dei bong, come parte di alcune esecuzioni. Inoltre, ci saranno figure femminili disegnate con ampie scollature e vestiti che mostrano parti del corpo.

Ricordiamo che la vera presentazione di Call of Duty: Black Ops 7 è prevista per la serata di apertura della Gamescom.