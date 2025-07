TSMC vuole sorvegliare la sua fabbrica in Arizona con i droni: via al bando per i fornitori

TSMC, il più grande produttore di chip conto terzi al mondo, guarda ai droni per automatizzare e rendere più sicure le operazioni nel suo stabilimento di Chandler , in Arizona. Secondo fonti della filiera industriale taiwanese, l'azienda starebbe già raccogliendo candidature da parte di fornitori specializzati in droni per costruire un team dedicato all'uso di questi mezzi volanti per il monitoraggio della fabbrica. La mossa rientra nella crescente adozione di tecnologie autonome, sempre più integrate con intelligenza artificiale e robotica.

Sorveglianza aerea per ambienti remoti e pericolosi

Il sito produttivo di TSMC in Arizona è uno dei più avanzati dell'azienda fuori dai confini di Taiwan. La fabbrica, attualmente impegnata nella produzione di chip a 4 nanometri per grandi clienti tecnologici, si trova in una zona remota e poco urbanizzata, fattore che ha spinto l'azienda a considerare soluzioni alternative per la gestione operativa e la sicurezza dell'impianto. I droni verranno probabilmente utilizzati per sorvegliare l'area, controllare il traffico interno, ispezionare infrastrutture e intervenire in caso di emergenze o disastri.

Oltre a ridurre la necessità di personale sul posto, le operazioni automatizzate contribuiranno anche a minimizzare i rischi per i lavoratori in ambienti pericolosi. Secondo le fonti citate dal quotidiano taiwanese Economic Daily, la fase iniziale della selezione dei fornitori è in corso, e la lista finale dei candidati sarà definita entro la fine dell'anno.