È già tempo di Android 17? Svelato il nome in codice, di che dolce si tratta questa volta?

Sono passati quasi due mesi dal rilascio ufficiale di Android 16 per i dispositivi Pixel di Google. Nel frattempo, i nuovi Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE sono stati i primi smartphone a debuttare con Android 16 (One UI 8) già preinstallato.
Considerando il ritmo sempre più rapido con cui Google distribuisce gli aggiornamenti del proprio sistema operativo, non sorprende che stiano già emergendo dettagli sul prossimo grande update: Android 17. Come rivelato da Mishaal Rahman nella sua newsletter per Android Authority, Google utilizzerà internamente il nome in codice Cinnamon Bun per Android 17.
I dettagli di "Cinnamon Bun"
Il riferimento a "CinnamonBun" è stato individuato in associazione al livello API 37.0, confermando che si tratta proprio della prossima versione del sistema operativo. Va chiarito che Cinnamon Bun non sarà un nome pubblico: Google ha abbandonato l'uso commerciale dei soprannomi a tema dolci a partire da Android 10.
Tuttavia, questa tradizione prosegue internamente, con ogni release identificata da un dessert. Il reset dell'ordine alfabetico è avvenuto con Android 16, noto come Baklava, aprendo la strada alla lettera "C" per la release successiva. Con "Cupcake" (Android 1.5) già utilizzato in passato, Google ha optato per un'alternativa creativa: Cinnamon Bun.
Ulteriori dettagli
Il nome sarà visibile nelle prime versioni beta, nella sezione "Informazioni sul telefono" delle impostazioni, ma verrà abbandonato al momento della stabilità della piattaforma, quando la release sarà ufficialmente presentata semplicemente come Android 17.
Google ha scelto di continuare con i nomi in codice interni nonostante il passaggio al modello di sviluppo trunk-based, che consente di accelerare i cicli di rilascio e ridurre le inefficienze del vecchio approccio branch-based. Se il calendario seguirà quello di Android 16, la prima developer preview di Android 17 dovrebbe arrivare a novembre 2025, con le versioni beta disponibili nei primi mesi del 2026.