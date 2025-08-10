È già tempo di Android 17? Svelato il nome in codice, di che dolce si tratta questa volta?

Sono passati quasi due mesi dal rilascio ufficiale di Android 16 per i dispositivi Pixel di Google. Nel frattempo, i nuovi Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE sono stati i primi smartphone a debuttare con Android 16 (One UI 8) già preinstallato.

Considerando il ritmo sempre più rapido con cui Google distribuisce gli aggiornamenti del proprio sistema operativo, non sorprende che stiano già emergendo dettagli sul prossimo grande update: Android 17. Come rivelato da Mishaal Rahman nella sua newsletter per Android Authority, Google utilizzerà internamente il nome in codice Cinnamon Bun per Android 17.