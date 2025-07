Android 16, arriva l’organizzatore di notifiche IA per un’interfaccia più chiara e intuitiva

Con Android 16 QPR1 Beta 2 emergono nuovi dettagli legati a funzionalità inedite basate sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un organizzatore delle notifiche, in grado di raggruppare quest'ultime in base alle categorie, e un riepilogo automatico delle conversazioni. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Notifiche raggruppate dall’intelligenza artificiale La prima novità riguarda la gestione delle notifiche. In particolare, si tratta di un sistema basato sull'intelligenza artificiale, in grado di analizzare le notifiche in arrivo e raggrupparle in base a quattro categorie ben definite, ovvero: social (like, commenti e inviti), notizie, promozioni e suggeriti (contenuti raccomandati e newsletter). Inoltre, pare sia possibile silenziare automaticamente le notifiche meno prioritarie. L'organizzatore di notifiche (Fonte: Android Authority) In questo modo l'utente potrà godere di un'interfaccia più pulita e intuitiva, un po' simile a quanto abbiamo già visto con Gmail. Ad ogni modo, ad oggi non sappiamo se questa funzionalità sia riservata a dispositivi Pixel, quindi vi aggiorneremo in merito.