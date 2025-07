PS4 riceve un nuovo aggiornamento di sistema e potrebbe essere una brutta notizia per alcuni

Sony ha pubblicato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per PS4, che porta la versione del software alla 12.52 e sembra concentrarsi soprattutto su elementi che potrebbero rappresentare una brutta notizia per alcuni, visto che sembrano andare soprattutto a contrastare eventuali jailbreak o modifiche software alla console.

Come è ormai tradizione, le note dell'aggiornamento non riportano precisamente i cambiamenti applicati, celando tutto dietro i classico "aggiustamenti di sicurezza per il software di sistema", ma la dicitura solitamente si riferisce al fatto di chiudere eventuali falle che potrebbero essere sfruttate per effettuare jailbreak o modifiche software di qualche tipo alla console.

Si tratta dunque prettamente di una patch di sicurezza, applicata per impedire un utilizzo che Sony non riconosce come legale per la propria console, dimostrando come anche una piattaforma ormai considerata di scorsa generazione sia ancora al centro di tali attenzioni.