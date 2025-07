La scheda grafica Gigabyte GeForce RTX 5070 Winforce OC SFF è in sconto su Amazon per il Prime Day

Il Prime Day 2025 di Amazon prosegue e noi siamo sempre pronti a segnalarvi le offerte più interessanti del momento. A questo proposito, se siete alla ricerca di una nuova GPU per il vostro PC, potrebbe fare al caso vostro la Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF , ora a acquistabile con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato . Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Al momento è possibile acquistare questa GPU per 599,99 euro , il 10% in meno rispetto al prezzo più basso registrato nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, quindi con la massima sicurezza e rapidità per la consegna.

Una scheda grafica perfetta per giocare in 1440p

La Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G è una scheda grafica che fa parte dell'ultima generazione di GPU della serie RTX, pensata per offrire prestazioni elevate in un formato compatto, ideale anche per i per sistemi Small Form Factor (SFF). Basata sull'architettura NVIDIA Ada Lovelace, è 12 GB di memoria GDDR6X, è perfetta per il gaming in 1440p e per applicazioni creative che richiedono un'elevata capacità di elaborazione grafica. Troviamo poi il supporto a tutte le tecnologie di NVIDIA, incluso il DLSS 4 con Multi-Frame Generation.

Il sistema di raffreddamento WINDFORCE, sviluppato da Gigabyte, garantisce temperature contenute grazie a ventole ottimizzate e a un design termico efficiente, anche in spazi ristretti. La versione OC offre un leggero overclock di fabbrica, migliorando ulteriormente le prestazioni rispetto al modello base.