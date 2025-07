Moto Buds Loop, la recensione degli auricolari semi in-ear di Motorola dall'aspetto molto fashion

Se consideriamo questi oggetti non solo come supporti per l'ascolto musicale, ma come veri e propri accessori indossabili, emerge la necessità di non essere totalmente isolati dal mondo esterno. Per questo motivo, gli auricolari semi in-ear hanno conosciuto una crescente popolarità negli ultimi anni. Si tratta di dispositivi che possono essere indossati per lunghi periodi senza risultare invasivi nel padiglione auricolare, poiché si appoggiano e non si inseriscono direttamente nell'orecchio. Permettono un ascolto chiaro e privato di musica e messaggi vocali, senza però tagliare totalmente fuori l'utilizzatore dall'ambiente circostante. È proprio su questa filosofia che Motorola ha progettato i suoi auricolari semi in-ear: i Moto Buds Loop . Abbiamo testato questi auricolari per diverso tempo e in contesti disparati, trovandone l'utilizzo piacevole e versatile, pur con qualche evidente limitazione. Ne discutiamo nel dettaglio nella recensione che segue.

La tecnologia è ormai parte integrante delle nostre vite, affiancandoci in ogni attività quotidiana. È quindi naturale che la varietà di prodotti si sia moltiplicata esponenzialmente per soddisfare ogni esigenza e stile di vita. Gli auricolari non fanno eccezione, presentando sul mercato molteplici declinazioni, tra cui i modelli semi in-ear .

Quello che colpisce davvero molto nell'utilizzo quotidiano è la privacy totale che i Moto Buds Loop garantiscono . Essendo semplicemente appoggiati sull'orecchio la sensazione iniziale, specialmente per chi non ha mai utilizzato delle cuffie semi in-ear, è quella di una totale esposizione. Eppure, bisogna essere davvero vicini, con un buon grado di silenzio e tenendo il volume al massimo per far sì che chi è intorno a noi riesca ad ascoltare l'audio emesso dai Loop. Può comunque darsi che chi è seduto vicino a voi su un mezzo pubblico si accorga che state utilizzando le cuffie, ma difficilmente riuscirà a capire cosa state ascoltando, impossibile percepire poi le conversazioni. E il test lo abbiamo eseguito in un van con un'altra manciata di persone a pochissima distanza da noi.

Abbiamo avuto modo di testare le cuffie per un breve periodo anche con un telefono Motorola, un Edge 60 Pro. In questo caso, l'interazione tra i due dispositivi permette di sfruttare una serie di comandi vocali e l' intelligenza artificiale Motorola . Va comunque detto che gli altri assistenti vocali, come Bixbi o Gemini, funzionano perfettamente.

Anche l'audio in chiamata è soddisfacente ma, come per tutti gli auricolari, la differenza la fa anche il dispositivo e l'app di comunicazione. La nostra prova è stata fatta utilizzando i Moto Buds Loop abbinati ad un Samsung Galaxy S24 Ultra, che applica numerose correzioni tramite l'intelligenza artificiale durante le conversazioni telefoniche. Anche senza le correzioni del software dello smartphone però l'audio è davvero buono, sia in entrata che in uscita .

Di contro però, non essendo dotati di cancellazione attiva del rumore , l'ascolto diventa più difficoltoso negli ambienti chiusi. È proprio il luogo in cui si utilizzano a determinare la resa del suono visto che gli auricolari, a parità di rumore, risultano più performanti in spazi aperti.

I Moto Buds Loop prendono il nome dall' anello che unisce le due parti costituenti dell'auricolare : il corpo centrale, con i magneti di ricarica e il pulsante di comando, e la parte dello speaker e della cuffia. Gli auricolari sono costituiti da un driver Iron Less singolo da 12 mm, mentre i doppi microfoni si avvalgono del sistema Crystal Talk AI. Grazie a questa tecnologia, sviluppata in partnership con Bose, gli auricolari offrono un suono nitido sia nell'ascolto della musica che nella riproduzione dei contenuti multimediali , senza dover rinunciare a una buona profondità dei bassi. La qualità dell'audio in generale risulta pulita e cristallina, anche in condizioni di discreto rumore.

Design

I Moto Buds Loop, pur non essendo i primi auricolari ad utilizzare una struttura ad anello, sono decisamente confortevoli. Il ponte in silicone è morbido e non crea problemi di sfregamento sul bordo dell'orecchio; la parte rotonda del microfono si appoggia delicatamente sul padiglione auricolare senza risultare invasiva. Nonostante la componente più grande e pesante sia quella in cui risiedono il magnete di ricarica e il pulsante di comando, non si ha mai la sensazione di indossare qualcosa di scomodo o ingombrante.

La vestibilità dei Moto Buds Loop è confortevole

Certo, alcune caratteristiche personali, come capelli lunghi sciolti o la presenza di piercing, possono rendere l'utilizzo un po' più complesso. Tuttavia, tolta questa parte molto soggettiva, l'auricolare si adatta perfettamente all'anatomia dell'orecchio, portando l'utente quasi a dimenticarsi di indossarlo, un po' come succede con uno smartwatch: si sa di averlo al polso, ma non è un elemento di ingombro. In questo senso, i Moto Buds Loop possono essere indossate per ore in numerosi contesti, anche quelli più attivi.

Il ponte in silicone è morbido e non reca fastidio

A tal proposito abbiamo condotto diversi test all'aria aperta, indossando i moto buds loop durante sessioni di corsa durate più di un'ora, e in piscina. Il libretto di utilizzo specifica chiaramente che il dispositivo è idrorepellente, ma senza disporre di nessuna certificazione di impermeabilità. Vista la loro composizione, i materiali si comportano benissimo in presenza di gocce d'acqua, sudore e creme solari, e possono essere facilmente puliti con un prodotto disinfettante e un bastoncino di cotone.

La dimensione della custodia è chiaramente più grande rispetto a quelle che ospitano auricolari in ear. Tuttavia, la plastica della confezione è estremamente piacevole al tatto e la finitura satinata è facilmente pulibile. Il tasto di accoppiamento per le cuffie, che risiede sul lato destro della custodia, è quasi invisibile, mantenendo il design estremamente pulito. La porta per la ricarica USB-C è posta sul fondo.

La custodia non può essere mai appoggiata di taglio per via dei bordi smussati; non starà mai in piedi come un astuccio, ma sempre coricata di piatto. Questa è una scelta di design apprezzabile e conforme a molti altri produttori, che ne rende piacevole l'impugnatura.

La versione con cristalli rende Moto Buds Loop un accessorio molto fashion

I Moto Buds Loop sono chiaramente prodotti pensati per essere oltre che funzionali anche belli da sfoggiare, e la versione color champagne targata Swarovski ne è la dimostrazione. Indossati, entrambi i modelli sembrano degli ear cuff, gli orecchini di tendenza da indossare senza piercing, e proprio per questo la mancanza di altri colori è davvero una delusione. La partnership stretta da Motorola con Pantone ha dato vita a colorazioni dei suoi dispositivi davvero vibranti, come il Dazzling Blue dell'Edge 60 Pro o i Cabaret e Scarab dei Razr 60 Ultra. I moto buds loop meritavano decisamente molte più colorazioni.