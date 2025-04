Corsair VOID WIRELESS V2, la recensione delle nuove cuffie da gaming per possessori di PC e console

Per lanciare un nuovo prodotto sul mercato spesso si punta ad una caratteristica particolare in modo da distinguersi completamente dalla concorrenza, offrendo al contempo qualcosa di fresco ed innovativo ai consumatori. In un mercato ricco di soluzioni come quello degli headset da gaming non è sempre facile percorrere questa strada ed in certi casi potrebbe essere anche controproducente farlo. Corsair per il lancio delle cuffie VOID WIRELESS V2 non ha certamente voluto strafare, anzi ha deciso di puntare su delle caratteristiche comuni, provando ad assemblare un prodotto semplice ma completo di tutte le funzionalità più richieste. Il prezzo di questo prodotto supera di poco i 100 euro ed offre un buon compromesso tra qualità hardware, funzionalità software e compatibilità con svariate macchine da gioco. Queste caratteristiche basteranno per sovrastare l'agguerrita concorrenza in questa fascia di prezzo? Scopritelo con noi in questa recensione.

Caratteristiche tecniche Corsair VOID WIRELESS V2 Le Corsair VOID WIRELESS V2 sono, come suggerisce il nome stesso, delle cuffie senza fili. I padiglioni over-ear nascondono al loro interno dei driver da 50 millimetri in neodimio che sono in grado di riprodurre le frequenze da 20 a 20.000 Hertz. Sul fronte della connettività troviamo un'ormai classica configurazione a doppia sorgente wireless: Bluetooth o tramite dongle USB da 2,4 GHz. Purtroppo non è possibile avviare una riproduzione simultanea da entrambe le sorgenti, ma serve premere un pulsante per passare da una modalità all'altra. Tali opzioni di connettività consentono alle VOID WIRELESS V2 di abbinarsi alle moderne macchine da gioco come le recenti console PlayStation, il Nintendo Switch, il PC e chiaramente tutti i dispositivi dotati di un modem Bluetooth. Le cuffie da gaming Corsair VOID WIRELESS V2 nella colorazione nera appoggiate sulla scrivania Corsair ha voluto puntare molto anche su alcune moderne tecnologie. Anzitutto sono supportate due dei protocolli surround più diffusi e amati: Dolby Atmos su PC e Tempest 3D Audio su PlayStation 5. Il microfono omnidirezionale invece lavora in sintonia con NVIDIA Broadcast per la riduzione dei rumori circostanti in modo da trasmettere la nostra voce in maniera quanto più pulita possibile. Il software NVIDIA è disponibile solo su PC e bisogna disporre di una scheda grafica GTX o RTX per farlo funzionare. Tutte queste funzionalità consumano sicuramente molta energia, ma nonostante questo il produttore riesce a garantire fino a 65 ore di autonomia. Quello che però ci ha stupito ancora di più è la ricarica rapida, che con soli 15 minuti riesce a garantire altre 6 ore di riproduzione continua. La confezione e le cuffie Corsair VOID WIRELESS V2 posizionate orizzontalmente sul tavolo Scheda tecnica Corsair VOID WIRELESS V2 Tipologia: cuffie wireless over-ear

Design Le Corsair VOID WIRELESS V2 abbracciano un interessante dualismo stilistico. Da un lato, la scelta di colorazioni sobrie e materiali prevalentemente opachi conferisce un'eleganza discreta, adatta anche a contesti professionali. Dall'altro lato, linee più dinamiche e l'integrazione di un'illuminazione RGB sui padiglioni iniettano un deciso "tocco gaming", creando un bilanciamento che mira a soddisfare un pubblico ampio. Tuttavia, la natura fissa del microfono flessibile rappresenta un piccolo compromesso per chi intende utilizzare l'headset in mobilità. La costruzione vede la plastica come protagonista, sapientemente alternata tra finiture lisce e leggermente zigrinate, denotando una cura per la qualità percepita. L'asta del microfono delle Corsair VOID WIRELESS V2 è flessibile e regolabile a piacimento La parte esterna dei padiglioni presenta il classico logo del produttore e, solo sul padiglione sinistro, due pulsanti: uno per l'accensione e un tasto multifunzione. Questi rovinano particolarmente il look estetico del padiglione e sinceramente non capiamo come mai non siano stati posizionati nella sezione verticale in basso, dove c'è anche un pratico switch per la regolazione del volume e una porta USB-C per la ricarica del dispositivo. In questa zona è alloggiato anche il microfono con meccanismo flip-to-mute, un elemento dal design coerente con il resto dell'headset, estendendosi tramite un'asta in silicone verso la capsula che cattura la nostra voce. Le superfici ricoperte da materiale sintetico traspirante e imbottite con i cuscinetti in memory foam non stonano affatto, grazie ad un'intelligente combinazione di colori, che riprendono quelli utilizzati per le estensioni dell'archetto verso i padiglioni. Questi ultimi possono essere regolati in altezza con un meccanismo a scorrimento, che nonostante offra una buona resistenza al mantenimento della posizione desiderata, non è altrettanto preciso e stabile di un meccanismo a scatto. I pulsanti sul padiglione sinistro delle Corsair VOID WIRELESS V2 rovinano parecchio il design elegante del prodotto Infine, nella parte frontale della sezione trasversale dell'headset troviamo due fori che ospitano una serie di LED RGB. Si tratta di un posizionamento piuttosto particolare, in quanto tipicamente vengono sistemati nella sezione più ampia del padiglione.

Esperienza d'uso Non c'è veramente molto da dire per la fase di configurazione e primo utilizzo dell'headset. Ormai siamo abituati a fare la solita procedura: inserire il dongle USB nella sorgente sonora, eventualmente procedere con l'abbinamento Bluetooth e passare subito all'azione. La copertura del segnale wireless è molto buona, potendo reggere l'ascolto anche con qualche stanza che ci separa dalla fonte. Le cuffie Corsair VOID WIRELESS V2 indossate con il microfono esteso Durante la nostra prova però ci è capitato più volte, pur stando ad una distanza di pochi metri dal dongle, di perdere temporaneamente il segnale. Un altro diffetto importante è rappresentato invece dall'assenza di un ascolto simultaneo tra le due opzioni di connettività wireless, presente ormai in diverse soluzioni anche in questa fascia di prezzo. Bisogna infatti premere rapidamente il tasto d'accensione presente sul padiglione sinistro per passare da una modalità di ascolto all'altra. Comfort Indossando le Corsair VOID WIRELESS V2 si percepisce immediatamente una sensazione di rigidità dell'headset. La debole presa dell'archetto unita ad uno scarso spessore del materiale in memory foam non consente al dispositivo di adagiarsi in maniera comoda sul cranio, nonostante il peso non sia affatto un problema. La scarsa profondità dei cuscinetti incide anche sul comfort di coloro che indossano gli occhiali. Purtroppo anche le luci LED RGB non aiutano in tal senso, perché essendo posizionate nella parte frontale, possono vedersi nel riflesso di eventuali lenti. I cuscinetti delle Corsair VOID WIRELESS V2 non hanno una profondità sufficiente per garantire un buon comfort Tralasciando per un momento il deficit di comodità, dobbiamo comunque ribadire che queste cuffie godono di un buon livello di traspirazione, fondamentale nei mesi più caldi dell'anno. Purtroppo però questa è un'arma a doppio taglio, perché l'isolamento passivo risulta ridotto veramente al minimo con parecchi rumori esterni che entrano facilmente nel padiglione e quindi nelle orecchie. Personalizzazione Tramite il software iCue su PC è possibile applicare diverse personalizzazioni al dispositivo. Oltre alle classiche regolazioni come il livello di feedback del microfono in cuffia, la personalizzazione dei LED RGB o la definizione dei profili di equalizzazione, è possibile anche impostare un funzionamento specifico per il pulsante multifunzione posto sul padiglione sinistro. Purtroppo ci sono solamente due assegnazioni possibili per il controllo della cuffia: premere per mutare il microfono o per cambiare il profilo di equalizzazione. Entrambi inoltre sono già disponibili mediante altre interazioni con il dispositivo, quindi il pulsante non è particolarmente utile se non per la gestione della riproduzione e la risposta alle chiamate in modalità Bluetooth. Ci sono altre assegnazioni fornite solo su PC con iCue, come la possibilità di lanciare un programma, digitare una macro o abilitare una "voicemod" per alterare la voce. L'archetto delle Corsair VOID WIRELESS V2 è spesso, ma non infastidisce nel contatto con il cranio Un altro punto dolente è rappresentato dall'impossibilità di salvare i profili di equalizzazione personalizzati direttamente all'interno dell'headset per poterli utilizzare ad esempio su una console. Le cuffie se utilizzate senza il software iCue su PC, potranno quindi contare esclusivamente sui quattro profili di equalizzazione predefiniti che sono già memorizzati nel dispositivo. Suono Il dispositivo nella configurazione di default è un classico headset da gaming in termini di suono. C'è un'enfasi piuttosto pronunciata sulle tonalità basse e un buon equilibrio nelle frequenze medie e alte. Se dunque amate i videogiochi d'azione con tante esplosioni ed effetti sonori, apprezzerete senza alcun dubbio la bontà di questi driver. Tutto questo però si può facilmente alterare tramite la semplice pressione di un pulsante che consente di cambiare il profilo d'equalizzazione potendo scegliere tra quattro diverse configurazioni su console e molte altre su PC tramite iCue. Intervenendo manualmente sull'equalizzazione è possibile, ad esempio, ridurre l'enfasi sui bassi per equilibrare maggiormente il suono in uscita, oppure potenziare le frequenze alte per poter essere più competitivi negli sparatutto in prima persona. In linea di massima, le modifiche sono facilmente udibili, ma chiaramente bisogna dedicare del tempo per trovare il risultato che si adatta bene alle proprie preferenze di ascolto. Lo switch per il volume posto dietro il padiglione sinistro delle Corsair VOID WIRELESS V2 è molto pratico e preciso Il volume massimo è elevato, tanto da dare anche un po' fastidio, ma al contempo l'heatset non distorce mai le frequenze. Utilizzando invece l'headset in modalità Bluetooth, i volumi e la qualità sonora calano un po'. Dolby Atmos su PC Solo chi possiede un personal computer può accedere a tutta la suite Dolby Atmos, disponibile tramite l'apposita applicazione con la quale le VOID WIRELESS V2 sono pienamente compatibili. L'utente può quindi scegliere se utilizzare la personalizzazione dell'equalizzazione offerta da iCue o attivare l'audio surround gestito mediante Dolby Atmos. In questo caso dovrete installare l'applicazione Windows dedicata che vi darà accesso a tutti gli strumenti di personalizzazione del suono offerti dalla suite Dolby. Dolby Access su PC vi offrirà un ulteriore grado di personalizzazione dell'esperienza acustica delle Corsair VOID WIRELESS V2 Accedendo a questa modalità di fruizione, verrà chiaramente attivato anche il virtual surround di Dolby Atmos. Il suono in questa modalità diventa effettivamente molto più tridimensionale ed in alcuni videogiochi come gli sparatutto in prima persona, aiuta molto a comprendere il posizionamento dei nemici e la provenienza di alcuni spari circostanti. Microfono Il microfono omnidirezionale è dotato di un meccanismo flip-to-mute per poterlo disabilitare quando vogliamo interrompere la comunicazione con i nostri interlocutori. Corsair ci ha spesso abituato a degli ottimi microfoni sui propri headset, anche nelle fasce medio-basse. Il microfono di queste VOID WIRELESS V2 non è certo un'eccezione, anzi si difende molto bene nella sua fascia di prezzo. Grazie alla tecnologia di NVIDIA Broadcast, l'headset pur avendo una capsula omnidirezionale, riesce a rimuovere senza difficoltà i rumori circostanti come la pressione dei tasti sulla tastiera meccanica, il fruscio delle ventole del computer o il rumore di sottofondo della TV nella stanza accanto. Purtroppo questa funzione è disponibile solo su PC con il software NVIDIA Broadcast che può essere installato direttamente da iCue. NVIDIA Broadcast può essere installato direttamente dal software Corsair iCue In assenza del software NVIDIA, il microfono non sarà in grado di eliminare bene i rumori circostanti, probabilmente perché il produttore si è affidato completamente a Broadcast per questa funzione. In generale quindi possiamo dire che il microfono è ottimo per la comunicazione tra gli amici nei giochi multiplayer online, per rispondere al telefono nella modalità Bluetooth o per qualche chiamata di lavoro su Microsoft Teams. Se però cercate un headset per registrare la voce o per trasmettere live su Twitch o YouTube, allora forse è meglio optare su un dispositivo specifico per questo utilizzo, anche con NVIDIA Broadcast attivo. Dall'applicazione iCue su PC è possibile configurare il livello di monitoraggio del microfono in cuffia. Tale funzione risulta particolarmente utile per comunicare meglio, ma dalla nostra prova la voce presentava una forte enfasi sui bassi non particolarmente piacevole da ascoltare. Il problema si risolve diminuendo un po' il volume di questo feedback, ma chiaramente poteva essere gestito meglio. Autonomia Durante il nostro test abbiamo messo sotto dura prova le Corsair VOID WIRELESS V2 in termini di autonomia. L'headset è stato utilizzato come dispositivo per la comunicazione online in ufficio per un'intera settimana lavorativa di 40 ore, nelle quali l'utilizzo veniva intervallato tra chiamate su Microsoft Teams, ascolto di musica e diverse pause quando il dispositivo si spegneva in automatico con il suo timer di inutilizzo. Durante la sera invece abbiamo visto diversi film, serie TV e chiaramente videogiocato a svariati titoli per un totale di 60 ore di riproduzione. Tutto questo è stato raggiunto con il duplice collegamento wireless attivo e senza alcuna ricarica. Considerando che in diversi momenti durante il nostro utilizzo potevamo, senza alcun fastidio, collegare l'headset con il cavo per qualche minuto di ricarica rapida, possiamo dire senza sbilanciarci troppo, che l'autonomia di queste cuffie è veramente ottima.

Conclusioni Prezzo 119,99 € Acquistalo qui Multiplayer.it 7.5 Le Corsair VOID WIRELESS V2 rappresentano una valida opzione di acquisto rimanendo intorno ai 100€. Purtroppo non hanno nessun elemento di spicco nei confronti dei prodotti della concorrenza, quindi fatichiamo a consigliarvele per qualche motivo in particolare. Nel complesso però sono un headset solido con un'eccellente autonomia, ottimi driver ed un design pulito ed elegante. Dobbiamo però evidenziare anche una serie di criticità come il comfort non ottimale, l'assenza della riproduzione wireless simultanea e l'eccessiva dipendenza dal software su PC, senza il quale non sarà facile tirare fuori il massimo potenziale da questo prodotto.