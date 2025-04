F1 25, scopriamo tutte le novità della nuova edizione del gioco ufficiale della Formula 1

Man mano che ci si avvicina all'uscita di F1 25, fissata per il 30 maggio, vengono rivelate nuove informazioni sul videogioco ufficiale della Formula 1. In particolare oggi vogliamo parlarvi dei miglioramenti incrementali che sono stati introdotti in svariate aree del titolo. Codemasters sta lavorando duramente per puntare a soddisfare la maggior parte degli appassionati del Circus, introducendo tutta una serie di novità pensate per aumentare il livello di realismo, nuove modalità e tanta personalizzazione della propria esperienza di gioco. Sulla carta sono quindi elementi molto ben accetti che difficilmente faranno storcere il naso, anche se dovremo chiaramente verificare tutto in sede di recensione. Cogliamo l'occasione per ricordarvi, qualora ve la foste persa, di leggere la nostra anteprima della modalità Carriera Scuderia, la quale è stata completamente rivista in questo nuovo capitolo della serie.

Una Formula 1 sempre più realistica Codemasters ha posto grande enfasi sul miglioramento dell'aspetto estetico e del realismo presente in F1 25, con una serie di aggiornamenti che mirano a rendere l'esperienza di gioco ancora più immersiva e fedele allo sport reale. Questo ha comportato anche l'abbandono delle console di vecchia generazione, in modo che gli sviluppatori potessero godere di maggior spazio di manovra. Da qualche anno ormai le versioni per le console più datate infatti erano piuttosto limitate e non consentivano agli sviluppatori di aggiungere ulteriore complessità al motore fisico del gioco. Un elemento chiave è l'introduzione degli aggiornamenti LIDAR per cinque circuiti iconici: Bahrain, Miami, Melbourne, Suzuka e Imola. La tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging) permette di scansionare con precisione millimetrica le superfici reali, traducendo ogni avvallamento, cordolo e dettaglio del tracciato all'interno del modello tridimensionale nel gioco. In F1 24 questo miglioramento si è già visto nella pista di Silverstone e SPA-Francorchamps con ottimi risultati. La differenza fondamentale rispetto al passato risiede nel fatto che le scansioni LIDAR di F1 25 sono state effettuate durante i weekend di gara reali, catturando anche le modifiche temporanee come il posizionamento specifico delle barriere e l'introduzione di alcuni cordoli particolari. Questo si traduce in una fedeltà senza precedenti, rendendo queste cinque piste le più realistiche mai viste in un gioco di F1. Anche la qualità della vegetazione sui circuiti scansionati è stata completamente rivista, con un posizionamento più accurato degli alberi e cespugli presenti nei dintorni del tracciato per una resa visiva simile a quella televisiva. EA Sports F1 25 è stato presentato con un primo trailer e una data di uscita ufficiale Sul fronte tecnico, F1 25 porta una tecnologia importante per gli utenti PC con schede grafiche di fascia alta: il path tracing. Questa tecnologia avanzata di ray tracing offre un'illuminazione globale più realistica, simulando il modo in cui la luce interagisce con le superfici in modo indiretto, creando scene più dettagliate e immersive. Bisognerà verificare però quale impatto avrà l'attivazione di tale tecnologia sulle performance del videogioco. Quest'ultime tipicamente vengono sempre favorite a discapito del realismo, soprattutto quando si cerca di ottenere le migliori performance in pista.

Correre contromano Una novità inattesa ma sicuramente apprezzata è l'introduzione delle "piste invertite". Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno affrontare Silverstone, Austria e Zandvoort nel senso di marcia opposto. C'è un motivo per il quale questa modalità non è mai stata introdotta prima. Contrariamente a come si può pensare, quest'aggiunta apparentemente banale necessita di un lavoro di ricalibrazione di tutti gli elementi di gioco, dalle zone DRS all'intelligenza artificiale, dai tempi dei settori alle luci di partenza, fino al posizionamento dei commissari e delle bandiere. Gli sviluppatori hanno scelto queste tre piste in particolare perché ritengono che offrano l'esperienza più divertente e stimolante anche nel layout invertito. Non vediamo quindi l'ora di scendere in pista e provare quelli che di fatto sono dei nuovi tracciati in tutto e per tutto. Servirà perfezionare un setup adeguato, trovare i punti di staccata ideali e capire come conquistare fino all'ultimo millesimo sul giro secco.

Tutto è personalizzabile Sul fronte della personalizzazione, oltre al rinnovato editor di livree, F1 25 introduce la possibilità di personalizzare il font e il colore dei numeri dei piloti sulle vetture, sia lateralmente che sul musetto frontale. Inoltre i giocatori potranno utilizzare le livree Special Edition introdotte dai team ufficiali per alcuni Gran Premi specifici, come la Red Bull nella colorazione bianca in occasione del weekend di gara in Giappone. EA Sports F1 25 presenta le novità della modalità Carriera in video Anche il rombo dei motori è stato reso più realistico, rendendo la scelta del giocatore più coerente rispetto al passato. Nella Carriera Scuderia, il rumore della power unit sarà ora specifico del fornitore di motori scelto, permettendo di distinguere l'ululato di una Ferrari dal ruggito di una Mercedes o dal suono più rauco di una Renault.

Invitational in F1 World La modalità F1 World, introdotta per la prima volta in F1 23, continua a rappresentare anche in questo capitolo un hub centrale per molti giocatori alla ricerca di un'ampia varietà di sfide. In F1 25, questa modalità è stata arricchita con l'introduzione degli Invitational. Questi sono essenzialmente chiavi uniche per degli eventi multiplayer con proprietà specifiche, che i giocatori potranno ottenere come ricompense nel Podium Pass, negli eventi di F1 World o semplicemente correndo in pista. Ogni Invitational definirà una sfida con un circuito, delle condizioni meteo, la lunghezza della sessione e potenzialmente anche dei modificatori di gameplay (come restrizioni sugli aiuti alla guida o la forzatura della visuale cockpit). La particolarità degli Invitational è la loro natura collaborativa. Ogni invito creerà una lobby privata per l'evento, in cui il giocatore potrà invitare i propri amici per collaborare e condividere le ricompense. Ogni Invitational offrirà diversi livelli di premi, ognuno richiedendo un certo numero di punti da raggiungere come gruppo. Fino a 10 giocatori reali potranno competere contro un gruppo di piloti IA, con l'obiettivo di lavorare insieme per raggiungere i traguardi prefissati.

Questa ulteriore carrellata di novità introdotte in F1 25 dimostra ancora una volta come gli sviluppatori stiano lavorano su più fronti per migliorare l'esperienza di gioco a tutti i videogiocatori. Le modifiche ai circuiti grazie alla scansione LIDAR e gli altri miglioramenti tecnici faranno felici molti appassionati, anche se molti tracciati continueranno ad avere dei layout piuttosto vecchi. Siamo curiosi di provare le piste al contrario e di collaborare con i nostri amici online per completare qualche Invitational particolarmente sfidante. Tutto dovrà poi essere verificato nel dettaglio per comprendere la bontà e la profondità di queste modifiche, ma per questo vi invitiamo ad attendere la nostra recensione di F1 25.