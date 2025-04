F1 25, diventa il Team Principal definitivo nella nuova Carriera Scuderia

Per scoprire gli altri contenuti presenti in F1 25 vi invitiamo a seguirci nelle prossime settimane quando verranno svelati anche i restanti pezzi del puzzle che comporrà il nuovo gioco di corse firmato Codemasters, in uscita il 30 maggio per tutte le moderne piattaforme di gioco. Ma ora è giunto il momento di scoprire tutto quello che la nuova Carriera Scuderia di F1 25 ha in serbo per noi, seguiteci quindi in questa nostra anteprima!

In particolare, nella presentazione a porte chiuse alla quale abbiamo potuto assistere, il team di sviluppo si è focalizzato sulle novità della modalità My Team (Carriera Scuderia tradotto in italiano), che è stata completamente rivista per offrire una maggiore profondità con tanti nuovi elementi inediti.

Diventa un vero team principal

La modalità My Team, introdotta per la prima volta in F1 2020, ha rappresentato per molti giocatori un modo inedito di vivere il mondo della Formula 1, andando oltre il semplice ruolo di pilota. Per chi non lo sapesse, in My Team il giocatore può impersonare una duplice figura: da una parte vestiamo i panni del team principal, dall'altra invece competiamo come pilota della nostra scuderia. Codemasters ha ascoltato il feedback della community e per F1 25 ha completamente rivisitato e ampliato questa modalità, con l'obiettivo di offrire un'esperienza gestionale più stratificata e fedele alla complessità di un vero team di F1, avvicinandosi in un certo senso a F1 Manager.

In F1 25 possiamo impersonare un vero team principal di Formula 1 a 360 gradi

Il cambiamento più significativo risiede nell'abbandono della figura del pilota-proprietario. In F1 25, i giocatori assumeranno il ruolo di veri e propri team principal, responsabili della gestione di una scuderia composta da due piloti. Questa modifica, come sottolineato dagli sviluppatori, mira a riflettere in modo più accurato la struttura e le dinamiche del moderno campionato di Formula 1, dove effettivamente nessun proprietario scende in pista. Questa nuova prospettiva apre un ventaglio di decisioni strategiche inedite, dalla scelta dei piloti e la gestione dei loro contratti, alla priorità nello sviluppo delle vetture e alla gestione delle dinamiche interne al team, con potenziali rivalità e gerarchie da tenere sotto controllo.