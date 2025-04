La visual novel con incesti e strupri No Mercy non è più in vendita su Steam

Dopo le polemiche degli scorsi giorni, la visual novel erotica No Mercy , in cui si promuove lo strupro femminile e l'oggettificazione della donna, è stata rimossa dalla vendita su Steam , quantomeno in alcuni paesi.

Questione internazionale

In realtà nel Regno Unito (come presumibilmente in Australia e Canada) è stata Valve stessa a staccare la spina, dopo l'intervento di un rappresentante del governo inglese, che l'ha attaccata per averne permesso la vendita. Si tratta di Peter Kyle, il segretario al settore tecnologico, che si è detto preoccupatissimo per l'accaduto, parlando con la stazione radio LBC.

Uno dei personaggi maschili di No Mercy

Ha poi aggiunto che si aspetta che "ogni compagnia tecnologica rimuova quei contenuti il prima possibile, dopo esserne venuta a conoscenza. È ciò che viene imposto dall'Online Safety Act e ciò che chiedo come segretario di stato ed è come ci aspettiamo che le piattaforme che hanno il privilegio di accedere alla società britannica, e all'economia britannica, facciano."

La storia di No Mercy è già di suo esplicita dei contenuti offerti: "Dopo aver scoperto tua madre tradire tuo padre, hai scoperto la vera natura delle donne, soprattutto la sua. Non è una casalinga ordinaria: nasconde un oscuro segreto che l'ha perseguitata per anni. Ora spetta a te scoprirlo, ricattarla, mostrarla per ciò che è e ricostruire la tua famiglia secondo i tuoi termini. Devi possederla."

L'obiettivo del giocatore è di "diventare l'incubo peggiore di ogni donna... o meglio, il miglior pene che abbiano mai provato. Il tuo obiettivo è semplice: sc****e ogni f**a, perché è l'unica cosa che vogliono. Non accettare mai un "no" come risposta."

Non è stata solo la politica a chiedere la rimozione di No Mercy da Steam, ma anche parte dell'utenza, che ha avviato una petizione online capace di raccogliere più di 50.000 firme nel giro di poche ore.

Su Steam, No Mercy era un gioco acquistabile solo con carta di credito, riservato ai maggiorenni. Non aveva una classificazione ESRB o PEGI, ma era comunque segnato sulla piattaforma come 18+, quindi categorizzato come pornografico.

Attualmente No Mercy rimane disponibile in altri negozi online, come itch.io.