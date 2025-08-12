Mafia: Terra Madre non supera Battlefield 6 nella classifica Steam

Battlefield 6 ha raggiunto la vetta della classifica Steam, forte dei numeri delle prenotazioni, spinte dal grande successo della beta, e Mafia: Terra Madre non è riuscito a impensierirlo, accontentandosi al debutto del secondo posto.
- Battlefield 6
- Mafia: Terra Madre
- Steam Deck
- Cyberpunk 2077
- PEAK
- Rust
- Street Fighter 6
- Dead by Daylight
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Grounded 2
Il nuovo capitolo della serie prodotta da 2K Games è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla stampa internazionale e ora la parola è passata agli utenti, ma bisognerà attendere le prossime settimane per capire come stanno le cose.
Un discorso valido anche per Grounded 2, che la settimana scorsa si contendeva la vetta con Battlefield 6 e ora è sceso in decima posizione. Trattandosi però di un accesso anticipato, di strada da fare ce n'è ancora parecchia.
Batterà Call of Duty?
Battlefield 6 può davvero battere Call of Duty? Ce lo si chiede sempre più spesso, mentre l'open beta dello sparatutto prodotto da EA ha superato i 500.000 giocatori contemporanei su Steam, stabilendo record difficili da superare.
Per quanto riguarda invece la seconda metà della classifica, ritroviamo Cyberpunk 2077 e la sua espansione, Phantom Liberty, spinti dalle offerte sulla piattaforma digitale Valve, ma anche il fenomeno PEAK, che continua a macinare numeri impressionanti.