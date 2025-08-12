1

Mafia: Terra Madre non supera Battlefield 6 nella classifica Steam

Mafia: Terra Madre non è riuscito a conquistare la vetta della classifica Steam, dominata questa settimana dalle prenotazioni di Battlefield 6: ecco la top 10 completa.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/08/2025
La famiglia Torrisi in Mafia: Terra Madre

Battlefield 6 ha raggiunto la vetta della classifica Steam, forte dei numeri delle prenotazioni, spinte dal grande successo della beta, e Mafia: Terra Madre non è riuscito a impensierirlo, accontentandosi al debutto del secondo posto.

  1. Battlefield 6
  2. Mafia: Terra Madre
  3. Steam Deck
  4. Cyberpunk 2077
  5. PEAK
  6. Rust
  7. Street Fighter 6
  8. Dead by Daylight
  9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  10. Grounded 2

Il nuovo capitolo della serie prodotta da 2K Games è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla stampa internazionale e ora la parola è passata agli utenti, ma bisognerà attendere le prossime settimane per capire come stanno le cose.

Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia Mafia: Terra Madre, la recensione della nuova avventura action ambientata in Sicilia

Un discorso valido anche per Grounded 2, che la settimana scorsa si contendeva la vetta con Battlefield 6 e ora è sceso in decima posizione. Trattandosi però di un accesso anticipato, di strada da fare ce n'è ancora parecchia.

Batterà Call of Duty?

Battlefield 6 può davvero battere Call of Duty? Ce lo si chiede sempre più spesso, mentre l'open beta dello sparatutto prodotto da EA ha superato i 500.000 giocatori contemporanei su Steam, stabilendo record difficili da superare.

Per quanto riguarda invece la seconda metà della classifica, ritroviamo Cyberpunk 2077 e la sua espansione, Phantom Liberty, spinti dalle offerte sulla piattaforma digitale Valve, ma anche il fenomeno PEAK, che continua a macinare numeri impressionanti.

