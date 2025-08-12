Mafia: Terra Madre non supera Battlefield 6 nella classifica Steam

Battlefield 6 ha raggiunto la vetta della classifica Steam, forte dei numeri delle prenotazioni, spinte dal grande successo della beta, e Mafia: Terra Madre non è riuscito a impensierirlo, accontentandosi al debutto del secondo posto.

Battlefield 6 Mafia: Terra Madre Steam Deck Cyberpunk 2077 PEAK Rust Street Fighter 6 Dead by Daylight Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Grounded 2

Il nuovo capitolo della serie prodotta da 2K Games è stato accolto in maniera generalmente positiva dalla stampa internazionale e ora la parola è passata agli utenti, ma bisognerà attendere le prossime settimane per capire come stanno le cose.

Un discorso valido anche per Grounded 2, che la settimana scorsa si contendeva la vetta con Battlefield 6 e ora è sceso in decima posizione. Trattandosi però di un accesso anticipato, di strada da fare ce n'è ancora parecchia.