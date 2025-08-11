La open beta di Battlefield 6 ha superato i 500.000 giocatori contemporanei su Steam

La open beta di Battlefield 6 continua a macinare successi, tanto da far pensare che la versione finale avrà un successo clamoroso. Nel corso del fine settimana, il picco di giocatori contemporanei è stato sempre elevatissimo , tanto che in alcuni momenti ha superato la soglia psicologica di 500.000 , arrivando a toccare quota 521.079, come rilevato da Steam charts e riportato da Steamdb. Si tratta del risultato migliore di sempre, per la serie di DICE.

Numeri da capogiro

Come avevamo già riportato parlando dei dati precedenti, si tratta di uno dei risultati migliori dell'anno in ambito PC, cui andrebbero aggiunti anche i numeri delle versioni Xbox e PlayStation 5, per completezza.

I numeri della open beta di Battlefield 6 su Steam

Ci sarebbero anche quelli di Epic Games Store ed EA App, ma ipotizziamo che siano inferiori agli altri. Comunque, Electronic Arts non li ha diramati, anche se la speranza è che, prima o poi, faccia una panoramica sul successo della open beta.

Si tratta della beta con il più alto numero di giocatori sulla piattaforma, capace di superare anche i 463.798 giocatori di Monster Hunter Wilds.

Comunque sia, l'attuale fase di open beta di Battlefield 6 è ormai terminata. Ci sarà, comunque, una nuova sessione tra il 14 e il 17 agosto. Il lancio vero e proprio del gioco su PS5, Xbox Series X e S e PC è fissato al 10 ottobre.