Google sta lavorando alla realizzazione di un forum per parlare di videogiochi dentro il Play Store

La funzione, che per ora possiamo chiamare provvisoriamente Google Play Games Community Forum, consentirà agli utenti di creare post, condividere suggerimenti, porre domande e avviare discussioni sui videogiochi . Sarà possibile anche commentare e reagire ai post altrui , con un sistema simile a quello delle community online tradizionali

Google sta lavorando a una nuova funzione che potrebbe trasformare il Google Play Store in un vero e proprio punto di incontro per i videogiocatori . Un'analisi dell'APK della versione v47.4.31-31 dell'app ha rivelato tracce di un forum comunitario dedicato al gaming , integrato direttamente nel Play Store.

Tutti gli indizi

I primi indizi risalgono ad aprile, quando nel codice sono comparse stringhe legate alla pubblicazione e gestione di post pubblici, all'uso di reazioni e alla possibilità di segnalare contenuti come spam o inappropriati. A giugno, ulteriori stringhe hanno confermato l'esistenza di sezioni come "Your Community" e "Your Contributions", dove gli utenti potranno visualizzare i propri interventi, commenti e like.

Sono stati individuati anche tre URL di supporto non ancora attivi, chiaramente legati alle politiche e alle linee guida di questo nuovo spazio di discussione. All'interno della sezione "Le mie app e i miei dispositivi" del Play Store, dovrebbe comparire una voce "I tuoi contributi" con icone per post, commenti e reazioni, permettendo di monitorare la propria attività nella community.