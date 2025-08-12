Google sta lavorando alla realizzazione di un forum per parlare di videogiochi dentro il Play Store

Google sta lavorando a una nuova funzione che potrebbe trasformare il Google Play Store in un vero e proprio punto di incontro per i videogiocatori. Un'analisi dell'APK della versione v47.4.31-31 dell'app ha rivelato tracce di un forum comunitario dedicato al gaming, integrato direttamente nel Play Store.
La funzione, che per ora possiamo chiamare provvisoriamente Google Play Games Community Forum, consentirà agli utenti di creare post, condividere suggerimenti, porre domande e avviare discussioni sui videogiochi. Sarà possibile anche commentare e reagire ai post altrui, con un sistema simile a quello delle community online tradizionali
Tutti gli indizi
I primi indizi risalgono ad aprile, quando nel codice sono comparse stringhe legate alla pubblicazione e gestione di post pubblici, all'uso di reazioni e alla possibilità di segnalare contenuti come spam o inappropriati. A giugno, ulteriori stringhe hanno confermato l'esistenza di sezioni come "Your Community" e "Your Contributions", dove gli utenti potranno visualizzare i propri interventi, commenti e like.
Sono stati individuati anche tre URL di supporto non ancora attivi, chiaramente legati alle politiche e alle linee guida di questo nuovo spazio di discussione. All'interno della sezione "Le mie app e i miei dispositivi" del Play Store, dovrebbe comparire una voce "I tuoi contributi" con icone per post, commenti e reazioni, permettendo di monitorare la propria attività nella community.
La strategia di Google
Questa iniziativa sembra parte della strategia di Google per rafforzare l'ecosistema di Google Play Games, anche su PC, e creare un hub centralizzato dove gli utenti possano non solo scaricare giochi, ma anche interagire e scambiarsi consigli. Se la funzione verrà estesa a Google Play Games per PC, potrebbe diventare uno strumento utile per connettere giocatori Android e desktop in un'unica piattaforma.
Google non ha ancora annunciato ufficialmente il Games Community Forum, e non è chiaro se manterrà questo nome o opterà per un qualcosa di diverso. Con la funzione ancora in fase di sviluppo, non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali.