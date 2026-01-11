Xiaomi 17 Air: spunta il prototipo del flagship ultrasottile mai lanciato sul mercato... per ora

Un prototipo dello Xiaomi 17 Air, smartphone ultrasottile mai arrivato sul mercato, è emerso online grazie a una nuova fuga di notizie, offrendo uno sguardo concreto su quello che avrebbe potuto essere uno dei flagship più eleganti mai realizzati dall'azienda cinese.
Il dispositivo, sviluppato per competere direttamente con iPhone Air e Galaxy S25 Edge, sarebbe però stato cancellato a causa delle scarse vendite globali degli smartphone ultra-slim, un segmento che si è rivelato economicamente insostenibile. Secondo quanto condiviso su X dal noto leaker Ice Universe, Xiaomi 17 Air avrebbe avuto uno spessore di appena 5,5 mm, risultando persino più sottile dell'iPhone Air, pur riuscendo a integrare una doppia fotocamera posteriore.
Come appare Xiaomi 17 Air?
Il prototipo mostrato in video evidenzia anche un display da 6,59 pollici, un vistoso modulo fotografico posteriore e l'area dedicata alla ricarica wireless, dettaglio non scontato su un dispositivo con un telaio così ridotto. Per superare i limiti imposti dallo spessore, Xiaomi avrebbe probabilmente adottato una batteria al silicio-carbonio, una tecnologia sempre più diffusa tra i produttori cinesi per aumentare la densità energetica senza sacrificare il design.
Dal punto di vista estetico, il Xiaomi 17 Air appare fortemente ispirato all'iPhone Air, in linea con la reputazione dell'azienda di replicare design e soluzioni software di Apple. L'obiettivo sarebbe stato quello di offrire un'alternativa capace non solo di competere sul piano visivo, ma anche su quello dell'autonomia.
Xiaomi 17 Air è stato fermato a causa del "fallimento" delle altre aziende in termini di vendite?
Tuttavia, l'intero segmento degli smartphone ultra-sottili, probabilmente, secondo l'azienda, non si è dimostrato all'altezza in termini di vendite. Questo scenario avrebbe spinto Xiaomi a interrompere lo sviluppo del 17 Air, evitando costi elevati e il rischio di un flop.
A rafforzare la cautela dei produttori c'è anche il tema dell'autonomia. In un precedente test di consumo, il Xiaomi 17 Pro Max, pur disponendo di una batteria più grande del 55% rispetto a quella dell'iPhone 17 Pro Max, ha superato il rivale di soli cinque minuti. Secondo il leaker, dispositivi come Xiaomi 17 Air potrebbero, però, tornare in futuro.