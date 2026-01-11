Xiaomi 17 Air: spunta il prototipo del flagship ultrasottile mai lanciato sul mercato... per ora

Un prototipo dello Xiaomi 17 Air, smartphone ultrasottile mai arrivato sul mercato, è emerso online grazie a una nuova fuga di notizie, offrendo uno sguardo concreto su quello che avrebbe potuto essere uno dei flagship più eleganti mai realizzati dall'azienda cinese.

Il dispositivo, sviluppato per competere direttamente con iPhone Air e Galaxy S25 Edge, sarebbe però stato cancellato a causa delle scarse vendite globali degli smartphone ultra-slim, un segmento che si è rivelato economicamente insostenibile. Secondo quanto condiviso su X dal noto leaker Ice Universe, Xiaomi 17 Air avrebbe avuto uno spessore di appena 5,5 mm, risultando persino più sottile dell'iPhone Air, pur riuscendo a integrare una doppia fotocamera posteriore.