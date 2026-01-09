iPhone Air potrebbe tornare nel 2027 con un display OLED CoE: Apple prende tempo e attende Samsung

Apple starebbe seriamente valutando il ritorno dell'iPhone Air nel 2027, un anno simbolico che coinciderebbe con il ventesimo anniversario dell'iPhone. Secondo indiscrezioni provenienti dalla filiera industriale e riportate da The Elec, l'azienda di Cupertino avrebbe deciso di non aggiornare il modello Air nel 2026, rimandando il progetto a una generazione successiva profondamente ripensata dal punto di vista tecnico e progettuale.
Alla base di questa scelta ci sarebbero anche risultati commerciali inferiori alle aspettative per l'attuale iPhone Air, primo vero tentativo di introdurre stabilmente uno smartphone ultrasottile nella gamma. Apple preferirebbe quindi prendersi più tempo per ripensare il prodotto.
iPhone Air 2 dipenderà da Samsung Display?
Il nuovo modello, indicato internamente come iPhone Air 2, punterebbe su un design ancora più sottile, una maggiore efficienza energetica e sensibili miglioramenti alla fotocamera. Un ruolo centrale in questa evoluzione sarebbe affidato a una nuova generazione di display OLED CoE, sviluppata da Samsung Display, partner storico di Apple per i pannelli.
La tecnologia Colour filter on Encapsulation (CoE) rappresenta un cambiamento strutturale rispetto agli OLED tradizionali. Elimina infatti il classico strato polarizzatore, sostituendolo con un filtro colore integrato, e adotta un Black Pixel Define Layer al posto di quello convenzionale. Questa architettura consente una maggiore trasmissione della luce, riducendo comunque il consumo energetico.
iPhone Air "2" arriverà dopo il debutto del pieghevole di Apple?
Apple non ha mai utilizzato finora display CoE sugli iPhone, ma la tecnologia dovrebbe debuttare prima su un altro prodotto chiave: il primo iPhone pieghevole, atteso nella seconda metà del 2026. Internamente, Samsung Display identifica questa soluzione come OCF (On-Cell Film).
In previsione di una domanda in crescita, Samsung Display starebbe pianificando investimenti sulle linee OLED di sesta generazione, con nuove attrezzature operative entro la fine del 2026. Resta comunque un certo grado di incertezza: Apple sta valutando più tecnologie avanzate in parallelo e un eventuale rinvio dell'iPhone Air potrebbe rendere prematuri alcuni investimenti.