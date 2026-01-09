iPhone Air potrebbe tornare nel 2027 con un display OLED CoE: Apple prende tempo e attende Samsung

Apple starebbe seriamente valutando il ritorno dell'iPhone Air nel 2027, un anno simbolico che coinciderebbe con il ventesimo anniversario dell'iPhone. Secondo indiscrezioni provenienti dalla filiera industriale e riportate da The Elec, l'azienda di Cupertino avrebbe deciso di non aggiornare il modello Air nel 2026, rimandando il progetto a una generazione successiva profondamente ripensata dal punto di vista tecnico e progettuale.

Alla base di questa scelta ci sarebbero anche risultati commerciali inferiori alle aspettative per l'attuale iPhone Air, primo vero tentativo di introdurre stabilmente uno smartphone ultrasottile nella gamma. Apple preferirebbe quindi prendersi più tempo per ripensare il prodotto.