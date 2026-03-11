Xiaomi è pronta a lanciare HyperOS 3.1: ecco il calendario completo del rollout per tutti i dispositivi

Xiaomi ha ufficialmente avviato il rollout di HyperOS 3.1, il nuovo aggiornamento del sistema operativo, con il rilascio graduale inizialmente per i dispositivi venduti in Cina. L'azienda ha completato la fase di test e ha condiviso un calendario dettagliato per i diversi modelli, mentre per i mercati internazionali il rilascio è previsto nelle settimane successive.

HyperOS 3.1 introduce Super OTA, che riduce i tempi di aggiornamento e i riavvii, migliorando la fluidità del processo. L'interfaccia riceve animazioni più coerenti, e alcune app di sistema come Galleria e Meteo sono state ottimizzate. La schermata di blocco offre nuove opzioni di personalizzazione e HyperIsland permette notifiche dinamiche più interattive.