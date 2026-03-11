Xiaomi è pronta a lanciare HyperOS 3.1: ecco il calendario completo del rollout per tutti i dispositivi

Xiaomi ha ufficialmente avviato il rollout di HyperOS 3.1, il nuovo aggiornamento del sistema operativo, con il rilascio graduale inizialmente per i dispositivi venduti in Cina. L'azienda ha completato la fase di test e ha condiviso un calendario dettagliato per i diversi modelli, mentre per i mercati internazionali il rilascio è previsto nelle settimane successive.
HyperOS 3.1 introduce Super OTA, che riduce i tempi di aggiornamento e i riavvii, migliorando la fluidità del processo. L'interfaccia riceve animazioni più coerenti, e alcune app di sistema come Galleria e Meteo sono state ottimizzate. La schermata di blocco offre nuove opzioni di personalizzazione e HyperIsland permette notifiche dinamiche più interattive.
HyperOS 3.1: la compatibilità con AirPods e i primi device a riceverlo
La compatibilità con Apple AirPods è stata ampliata, con accoppiamento rapido e supporto per audio spaziale sui modelli compatibili. Miglioramenti interni riguardano gestione della memoria, avvio più rapido delle app, maggiore fluidità e riduzione dei rallentamenti.
Ecco i dispositivi che riceveranno HyperOS 3.1 da subito:
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K90
Gli altri dispositivi che riceveranno HyperOS 3.1
Di seguito i dispositivi che riceveranno l'aggiornamento entro il 31 marzo:
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultimate Edition
- Redmi K80
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Turbo 5
- Redmi K Pad
Dispositivi che riceveranno l'aggiornamento entro il 15 aprile:
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Redmi K70 Pro
- Redmi K70 Ultimate Edition
- Redmi K70
- Redmi K70E
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Pad 2 Pro
Dispositivi che riceveranno l'aggiornamento entro il 23 aprile:
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi Mi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultimate Edition
- Redmi Turbo 3
- Redmi Note 15R
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 15R 5G
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad Pro
Avete uno di questi dispositivi? Attendete questo HyperOS 3.1? Fatecelo sapere.