Xiaomi è pronta a lanciare HyperOS 3.1: ecco il calendario completo del rollout per tutti i dispositivi

HyperOS 3.1 di Xiaomi porta Super OTA, animazioni fluide, nuove personalizzazioni e ottimizzazioni di sistema. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/03/2026
Xiaomi ha ufficialmente avviato il rollout di HyperOS 3.1, il nuovo aggiornamento del sistema operativo, con il rilascio graduale inizialmente per i dispositivi venduti in Cina. L'azienda ha completato la fase di test e ha condiviso un calendario dettagliato per i diversi modelli, mentre per i mercati internazionali il rilascio è previsto nelle settimane successive.

HyperOS 3.1 introduce Super OTA, che riduce i tempi di aggiornamento e i riavvii, migliorando la fluidità del processo. L'interfaccia riceve animazioni più coerenti, e alcune app di sistema come Galleria e Meteo sono state ottimizzate. La schermata di blocco offre nuove opzioni di personalizzazione e HyperIsland permette notifiche dinamiche più interattive.

HyperOS 3.1: la compatibilità con AirPods e i primi device a riceverlo

La compatibilità con Apple AirPods è stata ampliata, con accoppiamento rapido e supporto per audio spaziale sui modelli compatibili. Miglioramenti interni riguardano gestione della memoria, avvio più rapido delle app, maggiore fluidità e riduzione dei rallentamenti.

Ecco i dispositivi che riceveranno HyperOS 3.1 da subito:

  • Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 8
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K90

Gli altri dispositivi che riceveranno HyperOS 3.1

Di seguito i dispositivi che riceveranno l'aggiornamento entro il 31 marzo:

  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultimate Edition
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 5 Max
  • Redmi Turbo 5
  • Redmi K Pad

Dispositivi che riceveranno l'aggiornamento entro il 15 aprile:

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Mi 5 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultimate Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad 2 Pro

Dispositivi che riceveranno l'aggiornamento entro il 23 aprile:

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi Mi 4 Pro
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Ultimate Edition
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Note 15R
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13R
  • Redmi 15R 5G
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi 14C
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro

Avete uno di questi dispositivi? Attendete questo HyperOS 3.1? Fatecelo sapere.

