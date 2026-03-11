Un Fallout affidato a un team esterno sarebbe stato cancellato: Bethesda vuole gestire la serie direttamente

Gerstmann ha riferito, durante il suo podcast, di aver ricevuto informazioni su questo progetto che era in corso da un po' di tempo presso un team all'interno degli Xbox Game Studios non meglio identificato, ma sembra che il titolo in questione non sia destinato ad essere completato.

Secondo il noto giornalista Jeff Gerstmann, che ha fatto parte delle redazioni di GameSpot e Giant Bomb, ci sarebbe stato un Fallout in sviluppo fino a un po' di tempo fa, affidato a un team esterno a Bethesda ma facente parte degli Xbox Game Studios, che potrebbe però essere stato cancellato .

Bethesda vuole riportare tutto all'interno della compagnia

Todd Howard e Bethesda vorrebbero dunque accentrare il controllo dei franchise in possesso della compagnia, come The Elder Scrolls e Fallout, esclusivamente all'interno di Bethesda stessa, magari puntando a un'espansione dell'organico in modo da poter gestire meglio i diversi progetti.

L'unica eccezione a questo sarebbero titoli come remaster e remake, come abbiamo potuto vedere con The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered che è stato affidato a Virtuos con solo supporto da parte di Bethesda.

"Penso che Todd Howard e il team abbiano probabilmente un'idea piuttosto chiara di ciò che vogliono fare con quelle specifiche serie, e invece di assegnare il lavoro a un altro team, è più probabile che assumano nuovo personale in Bethesda Game Studios per assicurarsi di avere tutto il necessario per portare a termine quei progetti", ha spiegato Gerstmann.

"C'era un progetto su Fallout in fase di sviluppo in un altro studio di proprietà di Microsoft che penso non vedrà più la luce. Ma sì, probabilmente non realizzeranno i remake. Penso che quelli siano stati affidati ad altri, come il progetto Fallout 3, che credo sia stato affidato a uno studio esterno", ha riferito il giornalista.

Il vociferato Fallout 3 Remake (o Remaster), così come forse l'altro vociferato rifacimento di Fallout: New Vegas, potrebbero dunque essere sviluppati da team esterni.

"Ma, sapete, i nuovi giochi probabilmente nasceranno da quel gruppo di esperti, e penso che probabilmente continueranno ad avere le idee piuttosto chiare al riguardo".