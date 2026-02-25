Fallout 4 come gira su Nintendo Switch 2? Un video confronto con PS4 e PS5 fa chiarezza

Da ieri Fallout 4: Anniversary Edition è disponibile su Nintendo Switch 2, segnando il debutto del GDR del 2015 di Bethesda su una console Nintendo. Come prevedibile, ElAnalistaDeBits non ha perso l'occasione per realizzare un video confronto e mettere alla prova questa nuova versione affiancandola a quelle PS4 e PS5.
Fallout 4 su Switch 2 offre tre modalità grafiche: 30 fps, 40 fps (solo in portatile e su schermi a 120Hz o superiori) e 60 fps. Secondo l'analisi, tutte e tre riescono a mantenere in modo stabile il proprio target di framerate, lasciando la scelta al giocatore in base al rapporto preferito tra qualità visiva e prestazioni.
Dettagli e risoluzione o framerate elevato?
Lo youtuber segnala che il preset a 30 fps è quello più spinto sul fronte dei dettagli e della risoluzione, che si assesta sui 1440p. La modalità a 60 fps garantisce un netto miglioramento della fluidità, ma comporta una riduzione della risoluzione: 1080p dinamici in docked e circa 720p dinamici in portatile, con impostazioni grafiche più basse, in linea con la configurazione PS4.
Infine, il preset a 40 fps potrebbe rappresentare una via di mezzo convincente: mantiene le impostazioni grafiche del preset a 30 fps, offre una fluidità superiore e una risoluzione che si stabilizza mediamente sui 1080p in docked e sui 720p in portatile.
ElAnalistaDeBits non segnala particolari problemi tecnici, suggerendo che questa volta Bethesda abbia realizzato un'ottima conversione, al contrario della versione Switch 2 di The Elder Scrolls: Skyrim, che ha richiesto due patch correttive per risolvere diverse magagne.