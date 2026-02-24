0

Fallout 4: Anniversary Edition ora è disponibile su Nintendo Switch 2 assieme a tutti i DLC

Fallout 4: Anniversary Edition arriva su Nintendo Switch 2 con tutti i DLC e oltre 150 contenuti del Creation Club, segnando il debutto del celebre GDR post‑apocalittico sulla console di Nintendo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/02/2026
Artwork dell'Anniversary Edition di Fallout 4
Fallout 4: Anniversary Edition
Fallout 4: Anniversary Edition
News Video Immagini

Bethesda ha annunciato che da ora Fallout 4: Anniversary Edition è disponibile su Nintendo Switch 2, segnando il debutto assoluto del quarto capitolo della serie Bethesda su una console della grande N.

Potrete aggiungerlo alla vostra raccolta da ora sull'eShop al prezzo di 59,99 euro. Lo trovate a questo indirizzo. È in arrivo anche un'edizione fisica (con codice per scaricare la versione digitale all'interno della confezione) il 28 aprile.

L'esperienza completa con tutte le espansioni e tantissimi oggetti del Creation Club

Fallout 4 è un GDR open world pubblicato originariamente nel 2015 e ambientato in un mondo post‑apocalittico devastato dalla guerra nucleare. Nei panni dell'unico sopravvissuto del Vault 111, il giocatore esplora la Zona Contaminata del Commonwealth alla ricerca del figlio rapito, affrontando fazioni di predoni rivali, mutanti e mostri nati dalle radiazioni.

Il titolo offre grande libertà d'azione: si può seguire la trama principale o concentrarsi sull'esplorazione e le centinaia di queste secondarie a disposizione, unirsi a diverse fazioni, costruire insediamenti, modificare armi e armature e plasmare il proprio stile di gioco. Il sistema di progresione S.P.E.C.I.A.L. permette di personalizzare abilità e approccio al combattimento, mentre le scelte morali influenzano relazioni con gli altri personaggi, lo svolgimento e l'esito delle missioni e persino il finale dell'avventura.

Il prossimo Nintendo Treehouse Live ha data e ora: ecco quali giochi mostrerà Il prossimo Nintendo Treehouse Live ha data e ora: ecco quali giochi mostrerà

L'Anniversary Edition di Fallout 4 per Nintendo Switch 2 oltre al gioco base completo, ottimizzato ad hoc per la console portatile, include anche tutti e sei i DLC a pagamento pubblicati dopo il lancio: Automatron, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Vault‑Tec Workshop e Nuka‑World. Inoltre, questa edizione include anche più di 150 contenuti del Creation Club, tra cui armi, missioni, compagni, oggetti estetici e opzioni di insediamento, amati dai fan e mai pubblicati prima.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fallout 4: Anniversary Edition ora è disponibile su Nintendo Switch 2 assieme a tutti i DLC