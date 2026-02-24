Fallout 4: Anniversary Edition ora è disponibile su Nintendo Switch 2 assieme a tutti i DLC

Bethesda ha annunciato che da ora Fallout 4: Anniversary Edition è disponibile su Nintendo Switch 2 , segnando il debutto assoluto del quarto capitolo della serie Bethesda su una console della grande N.

L'esperienza completa con tutte le espansioni e tantissimi oggetti del Creation Club

Fallout 4 è un GDR open world pubblicato originariamente nel 2015 e ambientato in un mondo post‑apocalittico devastato dalla guerra nucleare. Nei panni dell'unico sopravvissuto del Vault 111, il giocatore esplora la Zona Contaminata del Commonwealth alla ricerca del figlio rapito, affrontando fazioni di predoni rivali, mutanti e mostri nati dalle radiazioni.

Il titolo offre grande libertà d'azione: si può seguire la trama principale o concentrarsi sull'esplorazione e le centinaia di queste secondarie a disposizione, unirsi a diverse fazioni, costruire insediamenti, modificare armi e armature e plasmare il proprio stile di gioco. Il sistema di progresione S.P.E.C.I.A.L. permette di personalizzare abilità e approccio al combattimento, mentre le scelte morali influenzano relazioni con gli altri personaggi, lo svolgimento e l'esito delle missioni e persino il finale dell'avventura.

L'Anniversary Edition di Fallout 4 per Nintendo Switch 2 oltre al gioco base completo, ottimizzato ad hoc per la console portatile, include anche tutti e sei i DLC a pagamento pubblicati dopo il lancio: Automatron, Wasteland Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Vault‑Tec Workshop e Nuka‑World. Inoltre, questa edizione include anche più di 150 contenuti del Creation Club, tra cui armi, missioni, compagni, oggetti estetici e opzioni di insediamento, amati dai fan e mai pubblicati prima.