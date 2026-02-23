Il prossimo Nintendo Treehouse Live ha data e ora: ecco quali giochi mostrerà

I giochi che saranno mostrati durante la diretta sono Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel e Pokémon Pokopia . La durata prevista è di 80 minuti.

I giochi del Nintendo Treehouse Live

Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel (sì, è un nome alquanto lungo) è la versione per l'attuale generazione di Nintendo del gioco originariamente pubblicato nel 2023 su Nintendo Switch.

Propone una grafica ripulita e aggiunge il Parco Bellabel, un'area focalizzata sul multigiocatore con una serie di minigiochi cooperativi e competitivi che possono essere giocati sia online che tramite la funzione multigiocatore con wireless locale. L'uscita è il 26 marzo.

La locandina del Nintendo Treehouse Live

Pokémon Pokopia, invece, è il nuovo spin-off della serie Pokémon, realizzato da Omega Force. Ci mette nei panni di un Ditto in grado di darsi una forma umana e ci chiederà di esplorare un'isola per riportarla in salute, apprendendo da altri Pokémon varie abilità. Si tratta di una sorta di life simulator che ha incuriosito molto i giocatori. Sarà disponibile dal 5 marzo.

Il Nintendo Treehouse Live sarà l'occasione perfetta per poter vedere in azione questi due giochi e capire se sono fatti per noi oppure se è meglio optare per qualcosa di diverso.