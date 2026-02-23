Il prossimo Nintendo Treehouse Live ha data e ora: ecco quali giochi mostrerà

Nintendo ha svelato che il prossimo Nintendo Treehouse Live andrà in onda domani, 24 febbraio 2026, alle 23:00 ora italiana.
I giochi che saranno mostrati durante la diretta sono Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel e Pokémon Pokopia. La durata prevista è di 80 minuti.
I giochi del Nintendo Treehouse Live
Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel (sì, è un nome alquanto lungo) è la versione per l'attuale generazione di Nintendo del gioco originariamente pubblicato nel 2023 su Nintendo Switch.
Propone una grafica ripulita e aggiunge il Parco Bellabel, un'area focalizzata sul multigiocatore con una serie di minigiochi cooperativi e competitivi che possono essere giocati sia online che tramite la funzione multigiocatore con wireless locale. L'uscita è il 26 marzo.
Pokémon Pokopia, invece, è il nuovo spin-off della serie Pokémon, realizzato da Omega Force. Ci mette nei panni di un Ditto in grado di darsi una forma umana e ci chiederà di esplorare un'isola per riportarla in salute, apprendendo da altri Pokémon varie abilità. Si tratta di una sorta di life simulator che ha incuriosito molto i giocatori. Sarà disponibile dal 5 marzo.
Il Nintendo Treehouse Live sarà l'occasione perfetta per poter vedere in azione questi due giochi e capire se sono fatti per noi oppure se è meglio optare per qualcosa di diverso.