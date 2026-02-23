Il controller PDP Victrix Pro per PlayStation e PC è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul PDP Victrix Pro che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 133,40€, suo minimo storico . Puoi acquistare il controller direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Si tratta di un controller Pro che, in quanto tale, presenta un prezzo più elevato rispetto agli altri dispositivi della stessa categoria ed è per questo che lo sconto applicato oggi, risulta essere utile per chiunque sia alla ricerca di un device simile.

Ulteriori dettagli

Il controller PDP Victrix Pro è una soluzione premium pensata per i giocatori competitivi che cercano massima personalizzazione e prestazioni elevate. Compatibile con PS5, PS4 e PC, offre sia connessione cablata sia wireless, garantendo flessibilità d'uso e stabilità durante le sessioni di gioco più intense.

Uno dei suoi punti di forza è il modulo sinistro reversibile, che consente di scegliere tra levette analogiche in configurazione standard o offset, adattandosi alle preferenze di ogni giocatore.

4 levette analogiche, 3 croci direzionali e 4 basi sostituibili permettono di modificare altezza, forma e sensibilità secondo le proprie esigenze. Sul retro sono presenti 4 pulsanti mappabili, perfetti per assegnare comandi rapidi senza togliere le dita dalle levette.