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Sfrutta al massimo le Offerte di Primavera e prova gratis Amazon Prime: consegne veloci e vantaggi esclusivi

È il momento perfetto per sfruttare le Offerte di Primavera su Amazon: prova Prime gratuitamente per 30 giorni e, se sei studente o hai 18-22 anni, otterrai ulteriori sconti esclusivi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/03/2026
Amazon Prime

La Festa delle Offerte di Primavera è attualmente in corso, ed è il momento perfetto per approfittare dei numerosi vantaggi di Amazon Prime. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni: basterà iscriversi tramite questo link o attraverso il box sottostante. L'abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 4,99 € al mese, ma potrai annullarlo in qualsiasi momento prima ancora che scada, continuando ad usufruire della prova gratuita. Gli studenti e gli utenti dai 18 ai 22 anni, invece, potranno rinnovare l'abbonamento a soli 2,49 €. Se sei curioso di saperne di più e vuoi scoprire tutti gli altri vantaggi, vediamo di seguito ulteriori dettagli.

Spedizioni rapide, offerte esclusive e tanti vantaggi

In occasione delle Offerte di Primavera potrai accaparrarti i tuoi prodotti preferiti a prezzi scontati. Con Amazon Prime, però, potrai riceverli in tempi ancora più brevi e usufruire di altri vantaggi come:

  • Consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti selezionati
  • Amazon Prime Video con migliaia di film e serie TV, inclusi titoli originali
  • Amazon Prime Music con playlist e 2 milioni di brani senza pubblicità
  • Prime Reading, accesso a centinaia di eBook
  • Offerte esclusive
Amazon offre 13 giochi gratis a marzo per gli abbonati a Prime, si espande il catalogo di Luna Amazon offre 13 giochi gratis a marzo per gli abbonati a Prime, si espande il catalogo di Luna

Inoltre, potrai accedere ad Amazon Luna, che offre un ricco catalogo di videogiochi in streaming come Ride 4, Kingdom Come: Deliverance II, Shadow of the Tomb Raider, Skyrim, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy e tanti altri ancora.

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