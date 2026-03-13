Subnautica 2 mostra il sistema di creazione delle basi, in un nuovo diario di sviluppo

Kiel McDonald, design lead presso Unknown Worlds, racconta cosa possiamo aspettarci da questo lato del videogioco, mostrando anche le opzioni di personalizzazione. Accanto a lui ci sono il senior gameplay engineer Milan Singh, la senior engineer Carolyn Lu e il lead hard surface artist Ben Henry.

Il video sulla costruzione delle basi di Subnautica 2

"La cosa più impegnativa su cui abbiamo lavorato è stata in realtà il sistema stesso", spiega McDonald. "Questo è un sistema completamente nuovo. Non credo che abbiamo visto nulla di simile in nessun altro gioco survival".

Le basi di Subnautica 2 non sono più composte da pezzi fissi come nei precedenti due giochi, ma si basano su un sistema "espressivo molto più vicino alla scultura". Anche il sistema delle finestre è stato migliorato molto e i giocatori non saranno più limitati da forme specifiche.

"Sono davvero entusiasta di vedere cosa riuscirete a fare", dice Singh. "Abbiamo costruito qualcosa di piuttosto flessibile che permetterà ai giocatori di dare davvero sfogo alla propria immaginazione. Già nei primi due giochi, avete ideato concetti e idee così incredibili, e penso che l'intero team sia super entusiasta di vedere cosa sarete in grado di fare. Nella nostra mente, questa è una collaborazione tra noi e i giocatori".

In futuro il team di Subnautica 2 mira a offrire molteplici opzioni di personalizzazione aggiuntive, con più colori e decorazioni ad esempio. Segnaliamo infine che per il designer di Subnautica 2 i giocatori dei survival non sono monogami a differenza dei fan di FPS ed MMO.