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Subnautica 2 mostra il sistema di creazione delle basi, in un nuovo diario di sviluppo

Unknown Worlds ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Subnautica 2 dedicato specificatamente ai sistemi per la costruzione della propria base.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/03/2026
Una scena subacquea di Subnautica 2
Subnautica 2
Subnautica 2
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Nel mentre lo sviluppo di Subnautica 2 prosegue, il team sta rendendo disponibili nuovi diari di sviluppo: il più recente si occupa di presentare ai giocatori i sistemi di costruzione della propria base.

Kiel McDonald, design lead presso Unknown Worlds, racconta cosa possiamo aspettarci da questo lato del videogioco, mostrando anche le opzioni di personalizzazione. Accanto a lui ci sono il senior gameplay engineer Milan Singh, la senior engineer Carolyn Lu e il lead hard surface artist Ben Henry.

Il video sulla costruzione delle basi di Subnautica 2

"La cosa più impegnativa su cui abbiamo lavorato è stata in realtà il sistema stesso", spiega McDonald. "Questo è un sistema completamente nuovo. Non credo che abbiamo visto nulla di simile in nessun altro gioco survival".

Le basi di Subnautica 2 non sono più composte da pezzi fissi come nei precedenti due giochi, ma si basano su un sistema "espressivo molto più vicino alla scultura". Anche il sistema delle finestre è stato migliorato molto e i giocatori non saranno più limitati da forme specifiche.

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"Sono davvero entusiasta di vedere cosa riuscirete a fare", dice Singh. "Abbiamo costruito qualcosa di piuttosto flessibile che permetterà ai giocatori di dare davvero sfogo alla propria immaginazione. Già nei primi due giochi, avete ideato concetti e idee così incredibili, e penso che l'intero team sia super entusiasta di vedere cosa sarete in grado di fare. Nella nostra mente, questa è una collaborazione tra noi e i giocatori".

In futuro il team di Subnautica 2 mira a offrire molteplici opzioni di personalizzazione aggiuntive, con più colori e decorazioni ad esempio. Segnaliamo infine che per il designer di Subnautica 2 i giocatori dei survival non sono monogami a differenza dei fan di FPS ed MMO.

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