Subnautica 2 è appena uscito ed è già un enorme successo, tra vendite e giocatori

Subnautica 2 è uscito da praticamente un'ora, ancora in accesso anticipato, e sta già facendo registrare dei numeri impressionanti, confermandosi un grande successo per Unknown Worlds, sia in termini di vendite che di giocatori connessi, e siamo ancora all'inizio.

Ovviamente è presto per trarre conclusioni, visto che il gioco è di fatto disponibile da poco più di un'ora, ma ha già infranto il record di giocatori connessi che aveva raggiunto su Steam all'epoca del primo lancio in accesso anticipato, facendo registrare ora quasi 470.000 giocatori in questo momento, ma in rapida crescita.

Considerando il fine settimana in arrivo, si prospettano numeri da record in arrivo per il nuovo survival subacqueo, che dopo anno di sviluppo complicato sembra aver trovato il miglior impatto possibile sul pubblico. Potete conoscerlo meglio nel nostro nuovo Provato di Subnautica 2 che abbiamo pubblicato proprio oggi su queste pagine.