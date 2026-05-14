Subnautica 2 è appena uscito ed è già un enorme successo, tra vendite e giocatori

Subnautica 2 è uscito da praticamente un'ora, ancora in accesso anticipato, e sta già facendo registrare dei numeri impressionanti, confermandosi un grande successo per Unknown Worlds, sia in termini di vendite che di giocatori connessi, e siamo ancora all'inizio.
Ovviamente è presto per trarre conclusioni, visto che il gioco è di fatto disponibile da poco più di un'ora, ma ha già infranto il record di giocatori connessi che aveva raggiunto su Steam all'epoca del primo lancio in accesso anticipato, facendo registrare ora quasi 470.000 giocatori in questo momento, ma in rapida crescita.
Considerando il fine settimana in arrivo, si prospettano numeri da record in arrivo per il nuovo survival subacqueo, che dopo anno di sviluppo complicato sembra aver trovato il miglior impatto possibile sul pubblico. Potete conoscerlo meglio nel nostro nuovo Provato di Subnautica 2 che abbiamo pubblicato proprio oggi su queste pagine.
Siamo solo all'inizio
Subnautica 2 è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X|S, anche attraverso Game Pass, cosa che ovviamente aiuta ulteriormente ad espandere la base di giocatori collegati, ma anche le vendite hanno già raggiunto un primo traguardo impressionante, in così poco tempo: 1 milione di copie vendute.
Questo è quanto riporta il team Unknown Worlds con un messaggio pubblicato poco fa su BlueSky e visibile qui sopra, nel quale si parla proprio di copie vendute, dunque non si considera semplicemente la quantità di giocatori coinvolti, che saranno sensibilmente di più, visto il lancio su Game Pass.
Mettendo i vari dati insieme, si compone il quadro di uno dei maggiori successi in ambito "indie" visti in tempi recenti, e siamo soltanto a un'ora dal lancio. Nonostante le difficoltà incontrate nello sviluppo, il gioco sembra dunque poter raggiungere grandi risultati.
Ricordiamo che il team di sviluppo è stato acquisito da Krafton, cosa che difficilmente lo rende ormai propriamente "indie", e da lì sono anche nati diversi problemi. Il publisher coreano aveva infatti imposto un azzeramento del management del team, forse in corrispondenza con una revisione generale del progetto.
Questo però ha innescato una battaglia legale che alla fine è stata vinta dai fondatori di Unknown Worlds che sono tornati al loro posto alla guida del team e del progetto, portando infine a termine la missione del lancio in accesso anticipato. In ogni caso, il gioco è ancora in sviluppo e in espansione.
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