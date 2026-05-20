Subnautica 2, gli sviluppatori rispondono alle critiche: “Dobbiamo migliorare l’esperienza”

Il team di Subnautica 2 ha pubblicato un messaggio rivolto alla community per rispondere alle critiche emerse dopo il lancio in Accesso Anticipato . Gli sviluppatori hanno ringraziato i giocatori per feedback, recensioni e commenti, ammettendo che alcune recenti dichiarazioni dello studio hanno dato l'impressione di ignorare o minimizzare le preoccupazioni della community.

I problemi principali

"L'Accesso Anticipato dovrebbe essere una conversazione con i giocatori, non una spiegazione a senso unico da parte del team di sviluppo", scrivono gli autori del gioco, aggiungendo: "Il vostro feedback conta e non vogliamo che la community pensi il contrario".

Uno dei punti principali riguarda il comportamento delle creature ostili. Secondo gli sviluppatori, gli scontri con alcuni predatori risultano oggi più frustranti che coinvolgenti, mentre gli strumenti difensivi a disposizione del giocatore non vengono percepiti come chiari o affidabili. "Non è l'esperienza che vogliamo offrire", spiega il team.

Per questo motivo sono già in lavorazione diverse modifiche che arriveranno attraverso aggiornamenti successivi. Gli interventi riguarderanno l'aggressività delle creature, il raggio di attacco, l'efficacia dei flare e degli strumenti di sopravvivenza, oltre alle interazioni dei mostri con veicoli e basi.

Gli sviluppatori hanno poi affrontato uno dei temi più discussi dalla community: la richiesta di poter eliminare direttamente le creature ostili. Il team riconosce che la domanda nasce dalla sensazione che gli strumenti di evasione e difesa non siano attualmente sufficienti. "Quando evitare o mitigare un pericolo non sembra efficace, è naturale che i giocatori vogliano una soluzione più definitiva", si legge nel messaggio.

Lo studio ha però ribadito la propria filosofia creativa, spiegando che Subnautica è sempre stato costruito attorno a vulnerabilità, esplorazione e sopravvivenza, piuttosto che sul combattimento tradizionale basato sulle armi. Una scelta che, secondo gli autori, rappresenta parte dell'identità della serie. Allo stesso tempo, il team ammette che questo approccio funziona solo se gli incontri con le creature risultano "corretti, leggibili e coinvolgenti", obiettivo che al momento non sarebbe ancora stato pienamente raggiunto.

Gli sviluppatori sottolineano che l'Accesso Anticipato non serve soltanto a raccogliere segnalazioni di bug, ma deve rappresentare una collaborazione costante con la community. Pur precisando che non tutte le richieste potranno essere accolte, il team afferma di avere la responsabilità di ascoltare i giocatori, spiegare le proprie decisioni con rispetto e dimostrare concretamente che il feedback ricevuto sta influenzando lo sviluppo del gioco.

Nelle prossime settimane sono previsti diversi aggiornamenti mirati proprio a rispondere alle principali critiche della community. "Speriamo che questi cambiamenti dimostrino che stiamo ascoltando i giocatori", conclude il team, ringraziando la community per "onestà, pazienza e passione per il gioco".