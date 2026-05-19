Windows 11: in arrivo la modalità “Low Latency Profile” insieme a una taskbar più accessibile

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova modalità in fase di test di Windows 11, chiamata "Low Latency Profile" basata sullo scaling dinamico della CPU. Ebbene, questa novità dovrebbe arrivare ufficialmente il prossimo mese con un nuovo aggiornamento. Tra gli altri possibili cambiamenti possiamo aspettarci anche una barra delle applicazioni da poter personalizzare e riposizionare lungo qualsiasi bordo dello schermo. Vediamo meglio i dettagli.
Un sistema più reattivo
La modalità "Low Latency Profile" è pensata per velocizzare l'avvio delle app o l'apertura del menu Start. Somiglia per certi versi al sistema già utilizzato su macOS ed progettato per sfruttare il processore in modo ottimale solo quando serve davvero. Trattandosi di uno scaling dinamico della CPU, il sistema aumenta temporaneamente frequenze e priorità dei processi durante operazioni sensibili alla latenza, per poi riportare automaticamente il processore a livelli normali quando il carico diminuisce.
Stando a quanto riportato da Windows Central pochi giorni fa, questa modalità dovrebbe rendere i tempi di avvio delle app Microsoft più rapidi fino al 40% e fino al 70% per il menu Start.
Novità anche per la barra delle applicazioni
Anche la barra delle applicazioni subirà delle modifiche, con l'obiettivo di offrire un'esperienza più personalizzata in base alle proprie preferenze. In un certo senso si tratta di un "ritorno al passato", dato che alcune opzioni erano state eliminate con il debutto di Windows 11. Adesso gli utenti potranno riposizionare la taskbar in qualsiasi punto dello schermo, nonché apportare modifiche al layout o regolare l'allineamento delle icone.
Con i futuri aggiornamenti potremmo aspettarci una funzione per nascondere automaticamente la barra, nonché modalità ottimizzate per il tablet e un'opzione di visualizzazione compatta per recuperare spazio verticale sullo schermo. Specifichiamo che l'opzione per nascondere la taskbar è già presente, ma le future novità dovrebbero introdurre opzioni di layout più flessibili.
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