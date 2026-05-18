Sono serviti quattro anni, qualche riassestamento interno e un cambio di engine - dal proprietario NTT al più diffuso Unreal 5 - ma rieccoci qui, e vogliamo essere sinceri: ce lo siamo chiesti fin dall'annuncio, ma che altro poteva dire LEGO Batman che non avesse già detto nei giochi precedenti o nel film uscito nel 2017 sulla scia del più famoso The LEGO Movie? Alla fine, quelli di Traveller's Tales ci hanno sorpreso ancora una volta, perché pensavamo che avessero trovato l'equazione perfetta con La Saga degli Skywalker e invece potrebbero aver rifatto centro con questo L'eredità del Cavaliere Oscuro .

Non è la prima volta che Batman riceve il trattamento LEGO : anni fa erano già usciti alcuni giochi incentrati sull'eroe creato da Bob Kane e sul pittoresco universo dei supereroi DC, prima che Traveller's Tales - lo sviluppatore britannico che firma storicamente questi titoli - cominciasse a fare esperimenti più o meno riusciti per svecchiare la formula, attraversando pure un periodo complicato che ha rallentato i lavori sul suo ultimo tie-in videoludico, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker .

Sembra quasi Arkham

I videogiochi LEGO sono una strana, curiosa materia. Spesso bistrattati e sottovalutati dai più, possiedono la dignità della leggerezza: sono l'anello di congiunzione tra il marchio danese più famoso del mondo e una moltitudine di brand che spaziano dal cinema ai fumetti. Pensati per un pubblico che non ha età, per grandi e piccini, meglio ancora se sono appassionati dei mattoncini o degli universi che ricostruiscono, i videogiochi LEGO esistono per far giocare insieme padri e figli, fratelli e sorelle, ma anche per soddisfare i pruriti dei collezionisti e per far leva sul disordine ossessivo-compulsivo di distruggere tutto ciò che si può, di scovare ogni collezionabile nascosto finché l'indicatore del completamento non arriva a 100%.

LEGO Batman non prende di mira solo i film, ma anche i giochi della serie Arkham

Vale anche per questo LEGO Batman, consapevole che i tempi sono cambiati e che i giocatori hanno bisogno di qualcosa di più. I videogiochi vengono scrutinati, passati al microscopio; non basta più rifarsi alla vecchia scuola, serve reinventarsi quando possibile o colmare certi spazi vuoti che sono diventati baratri. Ecco, quindi, la scommessa di Traveller's Tales: se proprio un nuovo LEGO Batman bisogna fare, perché non ispirarsi da capo a piedi ai migliori videogiochi di Batman mai sviluppati? In fondo sono anni che i fan dell'Uomo Pipistrello aspettano un nuovo titolo della serie Arkham di Rocksteady. L'eredità del Cavaliere Oscuro è esattamente questo: un nuovo Arkham all'acqua di rose, fatto con i mattoncini.

Può sembrare un'esagerazione, eppure in questo LEGO Batman c'è esattamente quello che c'era in Arkham City e Arkham Knight: una Gotham completamente esplorabile - e parliamo di una vera Gotham City, piovigginosa, cupa e notturna - piena di collezionabili da trovare, crimini da sventare, sfide da superare. Possiamo esplorarla a piedi, in moto o in auto, in volo con l'aliante che si sblocca nelle prime ore del gioco, oppure viaggiare rapidamente usando la metropolitana che unisce i quartieri distanti nello spazio di un caricamento. È un "mondo" che Traveller's Tales ha ricostruito ispirandosi ai giochi Rocksteady, apparentemente animato dalle routine che controllano cittadini e veicoli di passaggio e dalla radio della polizia che ci informa dei guai più vicini.

Traveller's Tales ha ricostruito la caratteristica Gotham City cupa dei primi film

Le dinamiche che governano questa parte del gioco non saranno estranee a chi ha un minimo di dimestichezza con i videogiochi LEGO più moderni, dato che qualcosa di molto simile si è fatto, per esempio, con LEGO Marvel Super Heroes già tanti anni fa. La differenza sta naturalmente nella pulizia di un gameplay che Traveller's Tales ha rifinito col passare del tempo, a cominciare dal sistema di controllo più reattivo e preciso, specie quando si guida.

Il fatto che si parli di mattoncini LEGO potrebbe far pensare a un mondo squadrato e spigoloso, ma Traveller's Tales ha disegnato invece scenari realistici e pieni di dettagli, in cui si muovono personaggi LEGO (detti anche minifig) e oggetti interattivi fatti di mattoncini, che possono essere distrutti per accumulare "stud", una valuta da scambiare nel negozio della Batcaverna per nuovi costumi, decorazioni e veicoli. Vogliamo soffermarci su questo aspetto: la direzione artistica di LEGO Batman è assolutamente incredibile, non solo per la ricostruzione degli scenari iconici nell'immaginario di Batman, a mattoncini o no, quanto per il livello di dettaglio raggiunto nella raffigurazione delle costruzioni LEGO sottoforma di videogioco.

Per ogni personaggio si possono sbloccare decine di costumi iconici

Dalle rifiniture della plastica ai loghi impressi sui mattoncini, passando per le sbavature della vernice ai pelucchi visibili sui mantelli di stoffa, siamo rimasti assolutamente a bocca aperta per la cura meticolosa che Traveller's Tales ha riposto in questi dettagli, praticamente indistinguibili dalle costruzioni LEGO che abbiamo nella vetrinetta accanto alla scrivania.

In questo frangente vale la pena dire anche che ci aspettavamo qualche problema, dato che i videogiochi LEGO sono sfortunatamente noti per la loro instabilità: invece, al netto di un solo caso in cui siamo stati costretti a riavviare il gioco per leggere correttamente un checkpoint, non abbiamo riscontrato alcun crash o bug significativo. Restano purtroppo imprecise le collisioni - praticamente un marchio di fabbrica dei giochi LEGO - e la telecamera ballerina in qualche occasione al chiuso, ma in generale Traveller's Tales ha fatto notevoli passi avanti.