TT Games e Warner Bros. hanno annunciato gli orari di sblocco di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, sia relativi all'accesso anticipato (riservato agli utenti che hanno prenotato la Deluxe Edition), sia al lancio ufficiale per tutti i giocatori.

Nel primo caso sarà possibile giocare a partire dalle 00.00 del 19 maggio su console e dalle 19.00 del 19 maggio su PC, mentre chi ha optato per la standard edition dovrà attendere le 00.00 del 22 maggio su console o le 19.00 del 22 maggio su PC.

Nessuna sorpresa, dunque: le tempistiche comunicate da Warner Bros. sono quelle classiche; incluso l'orario delle 19.00, che è relativo solitamente ai lanci su Steam e implica un pizzico di pazienza in più per i giocatori PC.

A proposito di PC, di recente TT Games ha aggiornato la pagina Steam di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro per confermare che il gioco è verificato per Steam Deck, e dunque potrà essere utilizzato senza problemi sull'handheld prodotto da Valve.