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Gli orari di sblocco di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro

TT Games e Warner Bros. hanno annunciato gli orari di sblocco di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, sia per l'accesso anticipato che per il lancio ufficiale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/05/2026
Il protagonista di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
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TT Games e Warner Bros. hanno annunciato gli orari di sblocco di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, sia relativi all'accesso anticipato (riservato agli utenti che hanno prenotato la Deluxe Edition), sia al lancio ufficiale per tutti i giocatori.

Nel primo caso sarà possibile giocare a partire dalle 00.00 del 19 maggio su console e dalle 19.00 del 19 maggio su PC, mentre chi ha optato per la standard edition dovrà attendere le 00.00 del 22 maggio su console o le 19.00 del 22 maggio su PC.

Nessuna sorpresa, dunque: le tempistiche comunicate da Warner Bros. sono quelle classiche; incluso l'orario delle 19.00, che è relativo solitamente ai lanci su Steam e implica un pizzico di pazienza in più per i giocatori PC.

LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è verificato per Steam Deck LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro è verificato per Steam Deck

A proposito di PC, di recente TT Games ha aggiornato la pagina Steam di LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro per confermare che il gioco è verificato per Steam Deck, e dunque potrà essere utilizzato senza problemi sull'handheld prodotto da Valve.

Ormai manca poco

Gli orari di sblocco confermano che ormai ci siamo quasi: qualche giorno ancora e potremo mettere le mani sul nuovo tie-in a base di mattoncini di plastica dedicato all'Uomo Pipistrello, che abbiamo provato di recente e che promette decisamente bene.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano tratto grande ispirazione dalla serie Batman: Arkham per consegnarci un'esperienza action a base open world di sorprendente spessore, con il sistema di combattimento freeflow e le sezioni esplorative che ci si aspetterebbe da un prodotto del genere.

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