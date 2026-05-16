Sonic 4 - Il Film ha concluso le riprese, annuncia il regista con un nuovo personaggio

Si tratta del quarto film nella serie cinematografica che ha incontrato un notevole successo, confermando come l'icona di Sega sia ancora decisamente in grado di smuovere il pubblico anche attraverso iniziative trans-media come queste.

Questo fa pensare che il progetto rientri nelle tempistiche previste e che il film possa arrivare nei cinema per la data di uscita già annunciata con ampio anticipo, ovvero il 19 marzo 2027, come riferito anche nel recente teaser trailer che ha svelato in maniera ufficiale il logo del nuovo film.

Sembra che la produzione di Sonic 4 - Il Film stia procedendo a ottimo ritmo , con il regista che ha confermato nelle ore scorse la conclusione delle riprese attraverso una particolare foto celebrativa direttamente dal set.

C'è anche un nuovo personaggio nella foto

"E con questo chiudiamo le riprese di Sonic Movie 4!!! A nome di questo fantastico cast e di questa straordinaria troupe, abbiamo girato il MIGLIOR film di Sonic mai realizzato e non vediamo l'ora di condividerlo con voi", ha scritto il regista Jeff Fowler, pubblicando anche l'immagine riportata qui sotto, che a dire il vero potrebbe anche rappresentare uno spoiler.



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Nella fato vediamo lo stesso Fowler in compagnia di Metal Sonic, personaggio robotico che era in effetti stato anticipato già alla fine di Sonic 3 Il Film, insieme all'arrivo di Amy Rose tra le new entry del nuovo film.

Il cast prevede inoltre il ritorno di diversi attori già visti nei capitoli precedenti come Jim Carrey (Dr. Eggman), Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles), Colleen O'Shaughnessey (Tails) e Keanu Reeves (Shadow).