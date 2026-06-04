Persona 6 potrebbe essere stato rivelato accidentalmente da SEGA

SEGA potrebbe aver accidentalmente rivelato Persona 6, il chiacchierato prossimo capitolo della celebre serie firmata Atlus. Nelle scorse ore la casa giapponese ha infatti richiesto la rimozione tramite DMCA di alcune immagini comparse sui social e attribuite appunto al gioco.

Gli screenshot mostravano quello che sembrerebbe essere il logo di Persona 6 e il protagonista del nuovo episodio, un ragazzo biondo col caschetto e munito di un auricolare con microfono. Negli scatti si vedeva inoltre un personaggio femminile.

La richiesta effettuata da SEGA e la rapida rimozione delle immagini non costituisce di per sé una conferma ufficiale che si trattasse di materiali di Persona 6, è chiaro, ma si tratta senza dubbio di un indizio molto importante.

Dopodiché, che Atlus stia lavorando a un nuovo capitolo della serie è qualcosa che tutti diamo per scontato, visto il grande successo riscosso finora e una crescita esponenziale della popolarità del franchise anche in occidente.