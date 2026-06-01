Segui la Summer Game Fest con Multiplayer.it su Twitch e YouTube: ecco il programma completo delle live

È arrivato il periodo più rovente per i videogiocatori, e non è solo colpa dell'afa: la settimana della Summer Game Fest è ufficialmente iniziata e nei prossimi giorni saremo travolti da decine di annunci, trailer e sorprese provenienti da studi e publisher di tutto il mondo. Come da tradizione, anche quest'anno la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire insieme a voi tutti gli appuntamenti più importanti, in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.

Abbiamo preparato un palinsesto ricchissimo di live da non perdere: dalle dirette dedicate agli eventi principali, come lo State of Play, l'Xbox Games Showcase e la consueta maratona della Summer Game Fest del 5 giugno, fino agli appuntamenti più mirati in cui commenteremo e approfondiremo gli annunci più interessanti della settimana. A tenervi compagnia ci saranno i nostri Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani, Francesco Serino, Vincenzo Lettera, Lorenzo "Kobe" Fazio e Lorenzo Mancosu.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali Twitch e YouTube per non perdere nemmeno una diretta o un video. Inoltre, tramite questo link potete sincronizzare comodamente il calendario delle live su iOS, Android, Google e Outlook, così da segnare gli appuntamenti che volete seguire. E se non riuscirete a essere presenti in tempo reale, nessun problema: potrete recuperare tutte le repliche con calma e restare aggiornati sul nostro sito, dove troverete news e approfondimenti sui giochi più attesi della settimana della Summer Game Fest.