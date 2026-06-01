Segui la Summer Game Fest con Multiplayer.it su Twitch e YouTube: ecco il programma completo delle live

È arrivato il periodo più rovente per i videogiocatori, e non è solo colpa dell'afa: la settimana della Summer Game Fest è ufficialmente iniziata e nei prossimi giorni saremo travolti da decine di annunci, trailer e sorprese provenienti da studi e publisher di tutto il mondo. Come da tradizione, anche quest'anno la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire insieme a voi tutti gli appuntamenti più importanti, in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube.
Abbiamo preparato un palinsesto ricchissimo di live da non perdere: dalle dirette dedicate agli eventi principali, come lo State of Play, l'Xbox Games Showcase e la consueta maratona della Summer Game Fest del 5 giugno, fino agli appuntamenti più mirati in cui commenteremo e approfondiremo gli annunci più interessanti della settimana. A tenervi compagnia ci saranno i nostri Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani, Francesco Serino, Vincenzo Lettera, Lorenzo "Kobe" Fazio e Lorenzo Mancosu.
Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali Twitch e YouTube per non perdere nemmeno una diretta o un video. Inoltre, tramite questo link potete sincronizzare comodamente il calendario delle live su iOS, Android, Google e Outlook, così da segnare gli appuntamenti che volete seguire. E se non riuscirete a essere presenti in tempo reale, nessun problema: potrete recuperare tutte le repliche con calma e restare aggiornati sul nostro sito, dove troverete news e approfondimenti sui giochi più attesi della settimana della Summer Game Fest.
State of Play – martedì 2 giugno, dalle 22:00
Il primo appuntamento è uno di quelli da non perdere. Pierpaolo Greco e Alessio Pianesani seguiranno in diretta lo State of Play, uno degli eventi più attesi dai giocatori PS5.
Lo showcase di PlayStation promette oltre un'ora di annunci, trailer e aggiornamenti, con un ampio segmento dedicato a Marvel's Wolverine, il nuovo action adventure di Insomniac Games in arrivo il 15 settembre in esclusiva su PS5.
Maratona della Summer Game Fest – venerdì 5 giugno, dalle 18:00
Torna l'immancabile maratona per lo show condotto da Geoff Keighley. La diretta inizierà con largo anticipo e includerà appuntamenti speciali come il "Quizzone di Mancosu" e l'immancabile bingo dei annunci, fino ad arrivare al piatto forte della serata: la diretta della Summer Game Fest, al via alle 23:00 italiane.
Anche quest'anno ci attendono circa due ore di annunci, world premiere e aggiornamenti sui giochi già noti, seguite dal Days of the Devs (intorno all'1:00), l'evento dedicato alle produzioni indipendenti selezionate dall'organizzazione no profit fondata da Double Fine Productions e iam8bit.
Future Games Show + Wholesome Direct, diretta sabato 6 giugno, a partire dalle 16:30
Il sabato pomeriggio propone un doppio appuntamento da non perdere. Dalle 16:30 seguiremo il Southeast Asian Games Showcase, dedicato ai giochi provenienti dal Sud‑Est asiatico, e il Wholesome Direct, lo show tradizionalmente dedicato ai titoli positivi, rilassanti e dal forte taglio artistico.
Alle 21:00 inizierà invece la copertura del Future Games Show, uno degli eventi maggiori della settimana, ricco di trailer e annunci. A seguire, un approfondimento dedicato al promettente action GDR Exodus.
Xbox Games Showcase + PC Gaming Show – diretta domenica 7 giugno, a partire dalle 17:30
L'ultima giornata della settimana della Summer Game Fest è anche una delle più dense. Si parte alle 17:30 con il nostro pre‑show, accompagnato dall'immancabile bingo, in attesa dell'Xbox Games Showcase delle 19:00, seguito da una presentazione interamente dedicata a Gears of War: E‑Day.
La serata proseguirà poi con un'ulteriore abbuffata di trailer e annunci grazie all'edizione estiva del PC Gaming Show, in programma dalle 21:00. La redazione di Multiplayer.it seguirà in diretta tutti gli appuntamenti.
Tutte le dirette della Summer Game Fest di Multiplayer.it
Di seguito abbiamo riepilogato la scaletta al completo di tutte dirette di Multiplayer.it su Twitch e YouTube per seguire gli appuntamenti della Summer Game Fest. La programmazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni, quindi controllate periodicamente questa pagina per rimanere sempre aggiornati. Come fatto in precedenza vi suggeriamo di usare questo pratico link, per sincronizzare tutti gli appuntamenti di vostro interesse su dispositivi mobile e PC.
- State of Play
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Pausa Brunch - Best of Show
- Mercoledì 3 giugno, ore 14:00
- Analisi dei migliori giochi presentati a State of Play, The Mix e Black Voices in Gaming.
- Segui su Twitch
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INDIEcazioni Terapeutiche
- Giovedì 4 giugno, ore 11:00
- Speciale dedicato ai migliori giochi indie mostrati durante la settimana della Summer Game Fest.
- Segui su Twitch
- Resident Evil Requiem - Gran Finale
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Pausa Caffè - Best of Show
- Venerdì 5 giugno, ore 10:00
- Discussione e reazioni ai giochi del Latin American Games Showcase e del Women-Led Games Showcase.
- Segui su Twitch
- Maratona Summer Game Fest + Day of the Devs
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Pausa Caffè - Best of Show
- Sabato 6 giugno, ore 10:00
- Commento e review dei migliori giochi presentati al Summer Game Fest e al Day of the Devs.
- Segui su Twitch
- Wholesome Direct + Southeast Asia Games Showcase
- Future Games Show
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INDIEcazioni Terapeutiche - Best of Show
- Domenica 7 giugno, ore 10:00
- Raccolta e commento dei migliori giochi indie da Southeast Asian, Wholesome, Story Rich e Green Showcases.
- Segui su Twitch
- Xbox Showcase + PC Gaming Show
- Il Cortociruito
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