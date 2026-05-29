Summer Game Fest 2026: il calendario completo con data e orari di tutti gli eventi da seguire

L'E3 è ormai un ricordo lontano, ma giugno resta il mese dei grandi annunci e delle grandi promesse dell'industria videoludica che fanno sognare i giocatori. A raccoglierne l'eredità è una fitta serie di eventi dal vivo: dalla Summer Game Fest di Geoff Keighley agli appuntamenti "di casa" come lo State of Play di PlayStation e l'Xbox Games Showcase, passando per una lunga lista di showcase più piccoli ma spesso ricchi di sorprese. Come da tradizione, ci aspettano giornate incandescenti, dense di reveal, trailer e aggiornamenti sui giochi in arrivo: dai tripla A più attesi alle produzioni indipendenti dal grande carattere, fino ai progetti a basso budget che puntano tutto su idee fresche e originali.

In questo articolo trovate date e orari italiani di tutti gli eventi della settimana della Summer Game Fest e, più in generale, di giugno, insieme a una panoramica degli appuntamenti più importanti e attesi. La scaletta potrebbe ampliarsi nei prossimi giorni con nuovi showcase e presentazioni: salvate questa pagina tra i preferiti e tornate a consultarla regolarmente per avere sempre a portata di mano il calendario aggiornato.

La redazione di Multiplayer.it sarà naturalmente sul campo fin dal primo minuto: seguiremo in diretta gli appuntamenti principali sul nostro canale Twitch (iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette), traducendo e commentando insieme a voi tutte le presentazioni. E se non riuscirete a seguirle in tempo reale, nessun problema, potrete rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine, che si riempiranno di notizie, approfondimenti e speciali dedicati agli annunci più rilevanti.