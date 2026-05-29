Summer Game Fest 2026: il calendario completo con data e orari di tutti gli eventi da seguire

L'E3 è ormai un ricordo lontano, ma giugno resta il mese dei grandi annunci e delle grandi promesse dell'industria videoludica che fanno sognare i giocatori. A raccoglierne l'eredità è una fitta serie di eventi dal vivo: dalla Summer Game Fest di Geoff Keighley agli appuntamenti "di casa" come lo State of Play di PlayStation e l'Xbox Games Showcase, passando per una lunga lista di showcase più piccoli ma spesso ricchi di sorprese. Come da tradizione, ci aspettano giornate incandescenti, dense di reveal, trailer e aggiornamenti sui giochi in arrivo: dai tripla A più attesi alle produzioni indipendenti dal grande carattere, fino ai progetti a basso budget che puntano tutto su idee fresche e originali.
In questo articolo trovate date e orari italiani di tutti gli eventi della settimana della Summer Game Fest e, più in generale, di giugno, insieme a una panoramica degli appuntamenti più importanti e attesi. La scaletta potrebbe ampliarsi nei prossimi giorni con nuovi showcase e presentazioni: salvate questa pagina tra i preferiti e tornate a consultarla regolarmente per avere sempre a portata di mano il calendario aggiornato.
La redazione di Multiplayer.it sarà naturalmente sul campo fin dal primo minuto: seguiremo in diretta gli appuntamenti principali sul nostro canale Twitch (iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati sulle nostre dirette), traducendo e commentando insieme a voi tutte le presentazioni. E se non riuscirete a seguirle in tempo reale, nessun problema, potrete rimanere aggiornati seguendo le nostre pagine, che si riempiranno di notizie, approfondimenti e speciali dedicati agli annunci più rilevanti.
State of Play – martedì 2 giugno, ore 23:00
Il primo grande appuntamento della settimana più rovente dell'estate videoludica è lo State of Play di martedì 2 giugno. Sony proporrà uno showcase di oltre un'ora con annunci, trailer e filmati di gameplay dedicati ai giochi in arrivo su PS5 (e non solo), realizzati da team e publisher di tutto il mondo.
È già confermato che una parte consistente dell'evento sarà dedicata a Marvel's Wolverine, la nuova esclusiva di Insomniac Games in uscita il 15 settembre. Non è da escludere la presenza di altri studi dei PlayStation Studios: i tempi potrebbero essere maturi per rivedere Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog, mentre i rumor su un possibile nuovo God of War firmato Santa Monica Studio continuano a circolare con insistenza. Per il resto, è lecito aspettarsi un flusso abbondante di annunci e trailer di terze parti.
Summer Game Fest – venerdì 5 giugno, ore 23:00
Il cuore della settimana è naturalmente il Summer Game Fest, lo show organizzato e presentato da Geoff Keighley, in programma venerdì 5 giugno alle 23:00. Anche quest'anno durerà circa due ore e includerà decine di annunci, world premiere e aggiornamenti su giochi già noti.
Di solito Keighley ama stuzzicare il pubblico anticipando alcuni dei titoli presenti, ma per questa edizione ha scelto un approccio diverso, lasciando un alone di mistero più fitto del solito. Una scelta che potrebbe rendere lo show ancora più sorprendente, sempre che rumor e insider non rovinino la festa.
Future Games Show Live From Los Angeles + Exodus Gameplay Reveal – sabato 6 giugno, ore 21:00
Tra gli appuntamenti più ricchi torna anche il Future Games Show, che quest'anno proporrà un'edizione estiva da ben due ore, condotta dai celebri doppiatori Troy Baker (Indiana Jones e l'Antico Cerchio, The Last of Us) e Alix Wilton Regan (Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Cyberpunk 2077).
La vetrina ospiterà oltre 40 contenuti tra trailer, world premiere, interviste e annunci legati alla pubblicazione di nuove demo. Alcuni giochi sono già confermati: The Game, Clive Barker's Hellraiser: Revival, The Pines, Aniimo e WARDOGS. E non finisce qui: subito dopo lo showcase ci sarà uno sguardo esteso al gameplay di Exodus, l'action GDR sci‑fi di Archetype Entertainment.
Xbox Games Showcase + Gears of War: E-Day – domenica 7 giugno, ore 19:00
L'Xbox Games Showcase è ormai un appuntamento fisso di inizio giugno e, negli ultimi anni, Microsoft ha dimostrato di saper costruire eventi dal ritmo solido e ricchi di annunci di peso. Un momento imperdibile non solo per i giocatori Xbox, ma anche per chi segue PS5 e Nintendo Switch 2. Anche quest'anno lo show sarà diviso in due parti: al ricco showcase principale seguirà una presentazione interamente dedicata a Gears of War: E-Day, il nuovo capitolo della serie firmato The Coalition, in arrivo nel 2026.
Il resto dell'evento è avvolto nel mistero, ma è probabile la presenza di titoli degli Xbox Game Studios come Fable e Halo: Campaign Evolved, oltre a possibili nuove IP. Non mancheranno le terze parti (gli indizi sulla presenza di Persona 4: Revival si fanno sempre più insistenti) e gli immancabili annunci dedicati al Game Pass. Resta da capire se ci sarà spazio anche per Xbox Helix, la nuova console di Microsoft.
PC Gaming Show – domenica 7 giugno, ore 21:00
Subito dopo l'abbuffata del Xbox Games Showcase, faremo indigestione con il PC Gaming Show, che anche quest'anno promette un programma particolarmente ricco: oltre 50 giochi tra world premiere, aggiornamenti, espansioni e, stando agli organizzatori, "forse anche uno shadowdrop o due".
Non mancheranno mini‑documentari dietro le quinte dedicati ad alcuni dei progetti più attesi dell'anno, per un appuntamento che si preannuncia tra i più densi dell'intera settimana.
Ottime speranze per un Nintendo Direct. Ubisoft e Devolver lontani dai riflettori?
La scaletta è già fitta, ma potrebbe arricchirsi con qualche appuntamento a sorpresa. Il più probabile è un Nintendo Direct: secondo il giornalista Jeff Grubb, ce ne sarà uno a metà giugno. I tempi sembrano effettivamente maturi: nel 2026 non è ancora stato trasmesso un Direct generalista e la line‑up di Nintendo Switch 2 per la seconda metà dell'anno è ancora da definire completamente. A questo proposito, voci di corridoio insistenti parlano di un possibile remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in arrivo.
Assente Devolver Digital, storicamente protagonista di showcase estivi sopra le righe. Il publisher potrebbe aver scelto di distribuire i propri annunci all'interno di altri eventi, oppure, in perfetto stile Devolver, potrebbe sorprendere tutti con una diretta improvvisa. Manca all'appello anche l'Ubisoft Forward: dopo l'anno sabbatico del 2025, la compagnia francese potrebbe aver deciso di saltare anche il 2026, complice una line‑up non particolarmente grande e una situazione interna delicata. Ubisoft potrebbe comunque comparire in altri eventi per mostrare nuovamente Assassin's Creed Black Flag Resynced o presentare qualche sorpresa.
Date e orari italiani di tutti gli appuntamenti confermati
Di seguito abbiamo riepilogato la scaletta al completo di tutti gli eventi della settimana della Summer Game Fest 2026 (e in generale della prima metà di giugno) confermati fino ad ora. Nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi altri appuntamenti o potrebbero verificarsi dei cambi d'orario dell'ultimo minuto, dunque tenete questa pagina tra i preferiti e consultatela regolarmente se non volete perdervi neppure uno show.
- The Mix Summer Game Showcase 2026
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Black Voices in Gaming
- Martedì 2 giugno, ore 21:00
- Nuovi giochi realizzati da talentuosi creatori neri provenienti da tutto il mondo.
- Segui su Twitch
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State of Play
- Martedì 2 giugno, ore 23:00
- Presentazione di PlayStation, con aggiornamenti e annunci di giochi in arrivo su PS5 e un approfondimento dedicato a Marvel's Wolverine.
- Segui su Multiplayer.it | YouTube | Twitch
- Shacknews Indie Showcase
- Latin American Games Showcase
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Women-Led Games Showcase
- Venerdì 5 giugno, ore 01:00
- Celebra i giochi e gli studi guidati dalle donne che stanno plasmando la nostra industria.
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Summer Game Fest
- Venerdì 5 giugno, ore 23:00
- L'evento principale condotto da Geoff Keighley, con trailer, annunci e aggiornamenti sui giochi più attesi.
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- Day of the Devs
- Southest Asian Games Showcase
- Wholesome Direct
- IGN Live
- Story Rich Showcase
- Green Games Showcase
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Future Games Show Live From Los Angeles + Exodus Gameplay Reveal
- Sabato 6 giugno, ore 21:00
- Il tradizionale appuntamento estivo del Future Games Show, con decine di trailer, annunci e ospiti. L'evento sarà seguito da una presentazione dedicata a Exodus.
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- Gayming Pride Parade
- Frosty Games Showcase
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Xbox Games Showcase + Gears of War: E-Day
- Domenica 7 giugno, ore 19:00
- Il grande evento Xbox con annunci e aggiornamenti su giochi interni e di terze parti, e un focus speciale sul nuovo Gears of War.
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PC Gaming Show
- Domenica 7 giugno, ore 21:00
- La tradizionale rassegna dedicata al mondo PC, con trailer, interviste e decine di annunci.
- Segui su Multiplayer.it | YouTube | Twitch
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Deutsche Indie Showcase
- Domenica 7 giugno, ore 23:00
- I giochi indie più interessanti provenienti da studi indipendenti di Germania, Austria e Svizzera.
- Segui su YouTube
- India Games Showcase 2026
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UploadVR Summer Showcase
- Giovedì 12 giugno, ore 19:00
- Evento online con contenuti esclusivi, annunci di giochi, nuove tecnologie, aggiornamenti e altre novità dedicate al mondo VR, AR e MR.
- Segui su YouTube
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